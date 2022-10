Università telematiche, quanto costano in media?  

Le Università telematiche (o università online) sono istituti di istruzione di ordine superiore riconosciute dal Miur (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) che erogano corsi frontali e da remoto, con la possibilità di sostenere esami e ricevere una laurea valida a tutti gli effetti.

A differenza delle università tradizionali, lo studente non dovrà frequentare lezioni frontali ma in modalità e-learning e sostenere gli esami quando vuole, anche compatibilmente con il proprio lavoro, conseguendo poi un titolo di studi riconosciuto a tutti gli effetti.

I costi sostenuti dallo studente sono inferiori rispetto a quelli che sosterrebbe in un’università tradizionale perché non dovrà spostarsi presso la sede della facoltà, quindi consumare benzina o affittare un appartamento o una stanza, né acquistare il materiale accademico, dato che è presente sulla piattaforma di e-learning.

Ma quanto costano in media le università telematiche?

Hanno dei costi che variano da 1000 a 6000 euro all’anno, in base all’ateneo, al corso di laurea scelto e alle convenzioni previste per particolari tipologie di studenti e aziende.









Le voci di costo riguardano:

la tassa di iscrizione al corso di laurea online

la tassa regionale per il diritto allo studio (che è dovuta in base alla Regione di riferimento)

eventuali tasse di esame, in caso di sede non centrale, se non incluse nel pacchetto proposto dall’Ateneo

se le sedi d’esame non sono vicine al proprio domicilio bisognerà considerare i costi di trasferta, anche se ora gli esami si svolgono online

La retta non varia in base all’ISEE, come succede per l’università tradizionale, ma ha dei costi sostanzialmente fissi.

Tuttavia i costi dell’università online possono essere rateizzati e, se per merito si riescono ad ottenere delle borse di studio, sarà possibile ridurre ulteriormente i costi oppure riprendere o iniziare gli studi accademici anche se non si hanno le possibilità economiche per farlo.