Corsi online, sono riconosciuti? 

Al giorno d’oggi tante persone si formano e aggiornano le proprie competenze seguendo dei corsi online. Questi corsi possono essere seguiti da qualsiasi luogo e quando si vuole semplicemente disponendo di una connessione ad Internet e di un dispositivo come uno smartphone, un tablet o un pc.

Non tutti i corsi online però sono riconosciuti

Non tutti i corsi online però sono riconosciuti, per questo è essenziale seguirli da piattaforme riconosciute che rilascino attestati, diplomi, certificazioni che possono essere usate anche in ambito lavorativo.

Per capire se il corso online che si intende seguire è riconosciuto, bisogna controllare se la piattaforma che li eroga presenta un’offerta formativa chiara, un corpo docenti abilitato e una piattaforma telematica per la formazione in e-learning che sia svolta in modo ottimale.

Ad esempio se si vuole seguire un corso di laurea online è necessario verificare se l’università telematica sia riconosciuta dal MIUR.









Se invece si vuole seguire un corso professionalizzante, bisogna controllare il corpo docente selezionato e sopratutto se alla fine bisogna sostenere un’esame per ottenere una certificazione riconosciuta a livello lavorativo.

Altri elementi che permettono di scegliere i corsi online migliori riconosciuti è vedere l’offerta agli utenti in termini di video, documenti pdf, incontri in diretta con i professori, possibilità di accedere agli strumenti e alle lezioni ogni giorno 24 ore su 24, in qualunque momento.

Molti corsi online sono ovviamente a pagamento

Molti corsi online sono ovviamente a pagamento ma esiste anche la possibilità di frequentare corsi online riconosciuti offerti da Google che sono gratuiti, aperti a tutti e che vertono su materie del marketing e del mondo digitale.

Basterà semplicemente accedere alla piattaforma Google Digital Training con il proprio account Google o un indirizzo email, quindi scegliere il corso da seguire quando si vuole e dopo si vuole.

Alla fine delle lezioni superare il test finale e ottenere l’attestato rilasciato da Google.