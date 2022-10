Cosa fare per diventare insegnante e le diverse tipologie di insegnamento

Il numero di studenti che sognano di diventare insegnanti, maestri e professori in Italia è molto alto e al tempo stesso sono tanti i professionisti già laureati e specializzati che aspettano con pazienza un ruolo di cattedra in uno dei numerosi istituti scolastici presenti sul territorio.

Diventare insegnante in Italia richiede lo svolgimento di un lungo percorso di formazione, il rispetto di specifiche normative che regolano l’ambito scolastico e formativo del nostro Paese, ma anche la partecipazione a concorsi e bandi annuali.

In questo articolo puoi scoprire come diventare insegnante e quali sono le diverse tipologie d’insegnamento, ma anche i requisiti da soddisfare e i titoli di studi ammessi.

Quadro normativo per l’insegnamento in Italia

Per svolgere la professione di insegnante è necessario possedere almeno una laurea specialistica o una laurea del vecchio ordinamento valida e ottenere 24 crediti formativi per l’insegnamento. Inoltre, in base all’ambito di insegnamento è necessario svolgere esami di specializzazione e partecipare a specifici concorsi.

Tuttavia, il quadro normativo mostra anche la possibilità di svolgere la professione di insegnante anche se un professionista possiede solo il diploma. Questa regola vale in particolar modo per le scuole d’infanzia e le scuole primarie, oppure per alcuni insegnamenti tecnici e pratici.

Delle tipologie di insegnamento più specifiche, come gli insegnanti di sostegno, è fondamentale il possesso del titolo di specializzazione che permette di godere dell’abilitazione al sostegno. Questa abilitazione, ad oggi, può essere ottenuta attraverso un corso di specializzazione denominato TFA sostegno.

Tuttavia, dopo aver conseguito una laurea triennale per l’insegnamento, un futuro insegnante deve individuare la classe di concorso a cui può accedere con il titolo di studio conseguito. Le classi di concorso sono codici stabiliti dal MIUR e permettono di ottenere l’abilitazione all’insegnamento.

24 CFU crediti formativi per insegnamento

I 24 CFU crediti formativi per insegnamento sono regolamentati dal decreto ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017 e rappresentano dei crediti da acquisire attraverso la partecipazione ad un corso mirato, che prevede 4 esami da 6 crediti e lo studio di materie psicologiche, pedagogiche e di metodologia didattica.

Questi crediti sono considerati crediti formativi extra curriculari, possono essere acquisiti tramite appositi corsi istituiti da istituzioni AFAM, università telematiche o le Accademie di Belle Arti riconosciute dal MIUR.

Titoli di studio richiesti per tipologia di insegnamento

Per poter svolgere il ruolo dei professori è necessario conseguire un titolo di studio di accesso all’insegnamento e l’abilitazione all’insegnamento.

Il Diploma di Istituto Magistrale o di Scuola magistrale della durata di 4 anni, assieme alla Laurea in Scienze della Formazione primaria, sono dei titoli di studio abilitanti all’insegnamento, permettono di accedere all’insegnamento per scuole d’infanzia e scuola primaria. Il diploma triennale, invece, è accettato solo per l’insegnamento alla scuola di infanzia.

Per l’insegnamento nella scuola secondaria, invece, le normative stabiliscono che è necessario:

Conseguire un titolo di laurea magistrale;

Conseguire un percorso specialistico;

Possedere i 24 CFU crediti formativi insegnamento.

Tutte le informazioni ufficiali per diventare docenti nelle scuole possono essere visionate direttamente sul sito del MIUR.