Doppiatore, ci sono scuole qualificate?    

Il lavoro del doppiatore richiede tanta preparazione e saper lavorare sulla propria voce, sulla dizione e sulle proprie capacità attoriali. Sebbene non ci sia un titolo di studio da conseguire per diventare doppiatore, è consigliabile frequentare una delle tante scuole qualificate presenti in Italia, in cui sarà possibile studiare dizione, recitazione e iniziare a familiarizzare con gli strumenti propri di questo lavoro (microfoni, software di registrazione). Un lavoro come freelance che utilizza la voce per il suo business.

I corsi impartiti agli aspiranti doppiatori

I corsi impartiti agli aspiranti doppiatori vertono su diverse materie e vengono svolti sia in aula che in sala doppiaggio:

fonetica e tecnica vocale, per imparare a usare bene la voce senza forzare la gola e il diaframma

dizione e logopedia, così che lo studente possa imparare a parlare in italiano corretto senza accenti sbagliati o inflessioni dialettali

respirazione, per modulare bene la voce

cenni di recitazione, così da comprendere il mestiere del doppiatore attraverso il ruolo dell’attore

lettura interpretata, un esercizio molto utile per svolgere il lavoro di attore-doppiatore

Dal punto di vista pratico, invece, gli aspiranti doppiatori svolgeranno in sala esercizi di doppiaggio su film, serie TV e cartoni animati e approfondiranno la tecnica, il sync, la gestualità e la corporalità, l’interpretazione e l’espressività.

Gli studenti spesso avranno la possibilità di confrontarsi con doppiatori professionisti, così da poter affrontare differenti metodi di approccio al leggio. Inoltre i professori tenderanno a correggere eventuali difetti tecnici dello studente, insegnando a rispettare il sincrono dell’attore che si doppia.









Quando si sceglie una scuola di doppiaggio, è bene accertarsi che gli insegnanti siano dei professionisti del settore.

Inoltre che la durata sia di almeno un anno e che il corso accetti solo un numero limitato di studenti, in modo da dare la giusta attenzione a tutti.

È importante consultare anche il programma di studi, che deve essere completo e articolato. Infine si possono chiedere feedback a coloro che hanno già frequentato quella scuola qualificata da doppiatore.