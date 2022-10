Metaverso, una possibilità lavorativa nel prossimo futuro      

Uno degli argomenti di cui più si sente parlare negli ultimi anni è il Metaverso e una delle più persone che più vorrebbe che diventasse realtà non è altro che il fondatore di Facebook, Mark Zuckemberg.

In effetti questo nuovo universo potrebbe consentire un enorme passo avanti per la nostra società, con la possibilità di creare nuovi posti di lavoro online nel prossimo futuro.

Lo sviluppo del Metaverso

Già solo per lo sviluppo del Metaverso, sono diverse le figure professionali ricercate: ingegneri e creatori di prodotti virtuali, sviluppatori e programmatori per i modelli 3D di base, venditori e agenti immobiliari per la vendita di prodotti e appezzamenti di terreno virtuale.

Si stima che la ricerca di esperti in blockchain e criptovalute negli Stati Uniti sia aumentata del 395% tra il 2020 e il 2021.









Anche gli esperti di software di realtà aumentata e i game designer saranno delle figure molto ricercate e che guadagneranno più di quanto fanno ora.

Quindi il Metaverso rappresenta e rappresenterà una possibilità lavorativa nel prossimo futuro per:

Architetti del Metaverso

Costruttori del Metaverso

Digital Product & Fashion Designers

Innovation manager

Web3 Developer

Virtual reality content creator

Esperti di cybersecurity

Designer di realtà virtuale e realtà aumentata

Crypto artist

Blockchain information security analyst

Blockchain engineer

Smart Contract Developers

Esperti di marketing

Organizzatori di eventi nel Metaverso

Storytellers

Una volta sviluppato il Metaverso, invece, si potrà rivoluzionare ulteriormente il concetto di lavoro, con un nuovo potenziamento del lavoro a distanza. Con il proprio avatar si potranno incontrare persone in uno spazio virtuale “che replica la sensazione di essere in una stanza reale con loro”, come ha spiegato Bill Gates.

Quindi ad esempio le riunioni di lavoro potranno avvenire a distanza e anche l’ufficio non sarà più reale, ma virtuale, con tutti i colleghi connessi in un’unica stanza virtuale.