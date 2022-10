Metaverso, in rete già i primi annunci di offerte di lavoro

Il Metaverso promette di essere uno degli argomenti di discussione più importanti dei prossimi anni, così come uno dei settori che maggiormente impiegherà diversi professionisti del mondo della blockchain, del marketing, del design e molto altro. Possiamo affermare che il lavoro online passerà sicuramente nello sviluppo del metaverso.

La ricerca di esperti in blockchain e criptovalute negli Stati Uniti è aumentata del 395% tra il 2020 e il 2021.

Anche gli esperti di software di realtà aumentata e i game designer sono delle figure molto ricercate e lo saranno ancora di più per lo sviluppo e il funzionamento del Metaverso.

In rete addirittura circolano i primi annunci di offerte di lavoro e questo può essere utile per tantissimi giovani che potranno così non farsi trovare impreparati e specializzarsi nelle competenze che saranno più richieste.









In particolare si ricercano:

Web3 developer , sviluppatori in grado di usare i linguaggi di programmazione più recenti e specializzati in blockchain

Social media strategist , in grado di attuare delle strategie social con lo scopo di aumentare il traffico web

Videomaker , professionisti che si occuperanno della produzione e della post produzione delle immagini e dei video del Metaverso

Animatori 3D , che si occuperanno di creare immagini e animazioni per le diverse piattaforme del Metaverso

Responsabili di cyber sicurezza

Si ricercano poi anche architetti del Metaverso, in grado di occuparsi di illustrazione e modellazione 3D, animazione, uso di software come Maya e Blender e che abbiano basi di programmazione.

Ma la vera opportunità del Metaverso è che molti lavori “reali” si potranno trasferire nel mondo virtuale: oltre a coloro che si occuperanno ad esempio della sicurezza e dei dati informatici, è probabile che in questo nuovo universo si svilupperanno professioni molto comuni come quella dell’avvocato, della guida turistica e molto altro.