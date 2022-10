Metaverso, ma come ci si entra?

Metaverso è un termine coniato da Neal Stephenson nel libro a“Snow Crash” del 1992, come “una realtà virtuale condivisa tramite internet, dove si è rappresentati in tre dimensioni attraverso il proprio avatar.”

Nel Metaverso, infatti, gli utenti possono interagire fra loro e vivere esperienze virtuali creando degli avatar e usando visori 3D.

Possono quindi incontrare altri utenti, creare oggetti o proprietà virtuali, andare a concerti, conferenze, viaggiare e altro. Oggi possiamo affermare che lo sviluppo del metaverso, da qui al prossimo futuro, sarà uno dei lavori online più richiesti e remunerativi,

Ma come si entra nel Metaverso?

Per entrarci non sono necessarie delle competenze speciali in campo informatico ma sono sufficienti:









un computer o uno smartphone

una connessione Internet per poter interagire con il mondo del web

un account su una delle piattaforme del Metaverso

visori di realtà aumentata per rendere l’esperienza più immersiva

Diverse sono le piattaforme che permettono di entrare nel Metaverso, come:

è un metaverso virtuale in partneship con Meta. Gli utenti, tramite avatar, possono costruire, possedere e monetizzare utilizzando NFT e SAND. La piattaforma ha diverse partnership con molti machi importanti e, sebbene non sia ancora disponibile, è possibile visitare il sito e interagire con la community Stageverse è una nuova piattaforma virtuale che ha fatto il suo debutto con il concerto dei Muse. Infatti permette agli utenti proprio di prendere parte ai concerti attraverso filmati 3D a 360° ed effetti speciali. Vi si può accedere attraverso l’app Oculus Quest, disponibile per dispositivi iOS e android.

Insomma, in attesa che il Metaverso prenda sempre più forma, queste piattaforme permettono di avere un assaggio di quello che sarà il nostro futuro e di quanto la realtà virtuale possa essere più reale di quanto si creda.