Metaverso, è possibile creare una realtà lavorativa reale

Da alcuni anni si sente parlare di Metaverso che, secondo la definizione dello scrittore di fantascienza cyberpunk Neal Stephenson nel suo romanzo del 1992 Snow Crash, è “una versione immersiva di Internet, in cui invece di guardare qualcosa attraverso lo schermo saremo lì dentro, come se lo stessimo vivendo di persona”.

Una visione molto condivisa da Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, e sul quale sta molto puntando. Sicuramente il lavoro online del futuro passerà per il metaverso e al mondo che lo circonda.

Molta attenzione sul Metaverso

Molta attenzione sul Metaverso è anche data dalla possibilità di creare una realtà lavorativa reale sia nella fase di nascita sia nella fase di “funzionamento” di questo nuovo universo.

Sempre secondo Zuckerberg, infatti, è necessario gestire il cambiamento e, per farlo, sono necessarie delle figure professionali con competenze specifiche e in grado di muoversi e lavorare nel Metaverso.









Quindi si ricercano esperti in blockchain e criptovalute (la ricerca di queste figure negli Stati Uniti è aumentata del 395% tra il 2020 e il 2021).

Infatti gli ingegneri e gli sviluppatori di blockchain sono tra le figure più richieste fra le professioni del futuro. Si stima che anche chi si occupa di software di realtà aumentata e i game designer saranno delle figure molto ricercate e che guadagneranno più di quanto fanno ora.

Altre figure che potrebbero essere molto ricercate per la costruzione del Metaverso e che potranno creare una realtà lavorativa reale in questo settore, sono:

Architetti del Metaverso

Costruttori del Metaverso

Digital Product & Fashion Designers

Innovation manager

Web3 Developer

Virtual reality content creator

Esperti di cybersecurity

Designer di realtà virtuale e realtà aumentata

Crypto artist

Blockchain information security analyst

Blockchain engineer

Smart Contract Developers

Esperti di marketing

Organizzatori di eventi nel Metaverso

Storytellers

Quindi molti giovani potrebbero puntare su questa novità e specializzarsi in una o più di queste figure, acquisendo le competenze necessarie per creare e sviluppare il Metaverso, che sarà una grandissima opportunità per il mondo del lavoro e non solo.