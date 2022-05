Volantinaggio, quanto costa stampare dei volantini

Quante volte sarà capitato di ritrovarsi un volantino pubblicitario sul parabrezza della propria auto? Ecco, quello è un modo di fare pubblicità e di promuovere una certa attività o un prodotto.

Infatti, in un’era in cui la pubblicità viene fatta soprattutto in televisione oppure tramite Internet (pensiamo alle ads sui social network), una fetta importante di imprenditori o aziende utilizza anche (o solo) i volantini per promuovere le proprie offerte e/o i propri prodotti.

Ma quanto costa stampare dei volantini?

Rispondere a questa domanda non è semplice perché nel costo della stampa dei volantini entrano in gioco diversi fattori come la quantità di volantini che si intende ottenere, la grandezza, lo stile, il tipo di stampa o l’agenzia al quale ci si rivolge.

È possibile progettare graficamente i volantini da soli e procedere solo alla stampa, che può avvenire presso una copisteria o negozio di arti grafiche oppure online.









Solitamente il prezzo dei volantini tenderà a scendere laddove la quantità richiesta aumentasse.

Se invece si necessita anche della progettazione grafica dei volantini, oltre che della stampa, chiaramente il costo dei volantini potrebbe aumentare.

Ognuno può decidere autonomamente a chi rivolgersi, ma se si ha necessità di ottenere le stampe dei volantini in tempi brevi, online ci sono soluzioni molto interessanti.

Su molti portali, infatti, sarà possibile scegliere le caratteristiche che i propri volantini dovranno avere, ad esempio:

la dimensione (A3, A4, A5, A6)

il tipo di carta (usomano, patinata lucida e opaca)

la grammatura della carta

la tipologia di stampa (solo fronte, fronte e retro uguale, fronte e retro diversi)

Quindi realizzare da soli la grafica dei volantini che si intendono stampare oppure farsi aiutare da un supporto per l’elaborazione grafica.

La fase successiva è quella della distribuzione dei volantini: anche qui, come nella fase di progettazione grafica, si necessita di una strategia per comprendere le zone e il target a cui rivolgersi per avere successo.