Open mic, come organizzarlo nel proprio locale

Per attirare più gente nel proprio locale, oltre alla buona cucina e al servizio cortese e gentile, si può pensare di organizzare degli eventi dal vivo, ad esempio un Open mic.

Cosa significa?

Letteralmente Open mic significa microfono aperto: in pratica si da l’opportunità a chiunque si iscriva all’evento, di potersi esibire, cioè di avere un microfono a disposizione per fare lo spettacolo che vuole, nel tempo che gli viene concesso (solitamente 3-5 minuti o anche di più in base alle esigenze degli organizzatori). Ricordiamo che se ci sarà musica nel locale si dovrà pagare la SIAE per essere in regola.

Chiunque può allora fare l’esibizione che preferisce: un canto, un ballo, una poesia, un monologo, uno sketch comico e molto altro.

Organizzare un Open mic nel proprio locale è molto semplice, ma sarà remunerativo perché si può pensare di richiedere un prezzo più alto alla propria clientela per lo spettacolo che viene loro offerto.









Ad esempio si può pensare di vendere dei biglietti ad hoc per poter partecipare alla serata.

Poi c’è bisogno di avere un presentatore

Poi c’è bisogno di avere un presentatore che serva per presentare i diversi artisti sul palco e per dare uno stacco tra un’esibizione e l’altra (può essere anche un membro dello staff o una persona scelta proprio per l’evento e che sappia intrattenere il pubblico e coinvolgerlo).

Un’altra cosa fondamentale è quella di promuovere l’Open mic sia al potenziale pubblico ma soprattutto agli artisti che così potranno sapere dell’evento ed eventualmente iscriversi per esibirsi.

L’ideale è allora promuovere la serata sui social network così che tutti ne vengano a conoscenza, sia coloro che sono già clienti del locale sia altre persone che potrebbero trovare curioso questo evento.

Inoltre si possono distribuire volantini o far stampare dei poster da spargere per la città.

A questo punto è tutto pronto per una serata all’insegna del divertimento per tutti, sia per il pubblico che per gli artisti che potranno così esprimere il proprio talento.