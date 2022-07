Open mic, che cos’è?  

Per Open mic (letteralmente “microfono aperto”) si intende uno spettacolo dal vivo che un artista può realizzare in un locale davanti ad un pubblico, previa iscrizione. Ricordiamo che quando si fa musica nei locali si deve sempre pagare la SIAE per essere in regola.

Lo spettacolo può essere un’esibizione di canto, di recitazione, di ballo, una poesia, una lettura, un monologo teatrale, un numero di magia ma molto più di frequente si tratta di un’esibizione comica, che può avvenire nei cosiddetti Comedy club o anche in pub e bar che, in questo modo, possono praticare prezzi più alti alla propria clientela visto lo spettacolo che offrono loro.

Allo stesso tempo gli artisti che si esibiscono all’Open mic possono farsi conoscere dal pubblico oppure semplicemente fare pratica davanti ad un pubblico di vera gente (magari dopo aver provato e riprovato i propri numeri solo davanti allo specchio o ai propri familiari).

Chiunque voglia esibirsi ad un Open mic dovrà semplicemente informarsi su quali locali organizzino tali eventi, quindi iscriversi per poter fare il proprio numero.









Generalmente i nuovi artisti hanno un tempo che va dai 3 a 5 minuti per il proprio spettacolo; coloro che invece si sono già esibiti e hanno un pezzo che piace, possono avere a disposizione almeno il doppio del tempo.

Comunque può essere dato agli artisti anche più tempo, in base alle esigenze degli organizzatori e al numero dei partecipanti. A presentare i vari artisti sul palco e a scandire il tempo delle varie esibizioni, ci sarà un presentatore per ogni Open mic.

In Italia Stand Up Comedy Italia organizza Open mic in diverse città italiane come Milano, Piacenza, Rimini, Bologna, Brescia, Biella, Pisa e Firenze, dando così la possibilità a molti comici emergenti di farsi conoscere da un sempre più ampio pubblico e di offrire loro uno spettacolo divertente e coinvolgente.

Tuttavia sono tantissimi altri i locali che organizzano spettacoli del genere in tutta Italia.