Podcaster e speaker, che differenze ci sono?  

Spesso si pensa che le professioni del podcaster e dello speaker siano uguali. In realtà, pur essendoci dei punti in comune, ci sono delle differenze.

Entrambi i professionisti hanno a che fare con l’audio solo che lo speaker opera all’interno di una stazione radio mentre il podcaster è più indipendente ed è classificabile come content creator.

Infatti la figura del podcaster è nata proprio per “svincolarsi” dai dettami delle radio e per produrre audio che arrivassero agli ascoltatori senza filtri, rivoluzionando un po’ quello che è il concetto di radio.

I contenuti dei podcast possono riguardare qualsiasi argomento, anche quelli che magari nelle radio sono considerati dei tabù.









Quindi per questo il podcaster è più “indipendente” e libero rispetto allo speaker di una radio. Altre differenze fra podcaster e speaker stanno poi nelle tecnologie che vengono utilizzate da questi professionisti.

Il podcast viene distribuito tramite il feed RSS che consente di poterlo ascoltare quando si vuole e dove si vuole. Invece lo speaker radio opera secondo un palinsesto che viene dettato dalla propria emittente radio e ogni trasmissione è live e non on demand come un podcast.

Infine un podcast non è nemmeno una web radio che altro non è che una radio fruita dagli ascoltatori in streaming e cioè usando internet. Infatti un podcast può essere ascoltato anche offline dato che può essere scaricato sul proprio dispositivo e ascoltato quando si vuole.

Dal punto di vista del contenuto, invece, il podcast si differenzia da una trasmissione radio di uno speaker: il primo, infatti, permette di raccontare una storia, o un’esperienza senza essere scadenzato da musica, dialoghi o pubblicità come invece accade in radio.

E, per quanto riguarda il pubblico, la radio si rivolge ad un grande pubblico mentre un podcaster si rivolge a chi effettivamente vuole ascoltare quel podcast, perché attratto dall’argomento, da come viene spiegato, analizzato e così via.