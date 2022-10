Podcaster, come si può monetizzare?      

La parola podcast deriva dalla fusione tra broadcast e iPod e indica dei programmi seriali in formato audio che si possono fruire on demand utilizzando Internet oppure scaricandoli sul proprio dispositivo per ascoltarli offline quando si ha voglia.

Gli argomenti dei podcast possono essere i più disparati: un podcaster riesce ad esprimere se stesso tramite un audio, più di quanto possa fare in maniera scritta, e sicuramente coinvolgendo di più il proprio pubblico.

In base alla tematica di proprio interesse, si può decidere di seguire un dato podcaster e ascoltare tutti gli audio che di volta in volta pubblica.

Quindi il podcaster può avere due obiettivi nel realizzare questi contenuti: diventare famoso oppure ottenere dei guadagni. Possiamo dire che è uno dei lavori online del futuro che possono avere diversi sbocchi.









Come può monetizzare il proprio lavoro?

In diversi modi:

tramite il modello Pay, vale a dire che gli ascoltatori, per poter ascoltare i podcast, devono pagare qualcosa

con donazioni da parte del proprio pubblico, ad esempio inserendo un link PayPal al proprio podcast oppure tramite il crowdfunding e piattaforme di donazione come Patreon

tramite il modello ADV, con cui il consumatore fruisce gratuitamente del contenuto a patto di accettare l'erogazione della pubblicità durante l'audio

tramite l'affiliate marketing o il performance marketing, ottenendo una commissione quando si indirizzano le persone su siti di altre aziende e guadagnando quando qualcuno fa un acquisto

creando dei corsi online per insegnare contenuti simili a quelli di cui si parla nei propri podcast

offrendo servizi che si collegano al contenuto del proprio podcast come ad esempio servizi di Coaching & Consulting

Insomma il podcaster, nei propri audio, può anche parlare di altri servizi che offre e che il proprio pubblico potrebbe essere interessato ad acquistare. Ad esempio potrebbe sfruttare la propria popolarità come podcaster per vendere il proprio libro e quindi guadagnare in questo modo.

L’importante è offrire contenuti di valori per cui il proprio pubblico sia disposto a pagare.