Podcaster, come si distribuisce il podcast

I podcast sono dei programmi seriali in formato audio che vengono creati e distribuiti dai cosiddetti podcaster. Possono essere ascoltati sulle piattaforme di streaming in qualsiasi momento e possono anche essere scaricati sul proprio dispositivo per poterli ascoltare in modalità offline.

Per quanto riguarda l’argomento, possono trattarne di ogni: dalla moda alla musica, dalla politica alla cronaca, dall’attualità al gossip e così via.

Ma come si distribuisce il podcast una volta creato?

I podcast vengono distribuiti tramite un programma client chiamato feed RSS, che contiene la lista degli episodi che vengono pubblicati in ordine cronologico decrescente. Ogni episodio è descritto da una serie di informazioni in un formato standard (chiamato appunto RSS).

La lista viene aggiornata automaticamente ogni volta che viene pubblicato un nuovo episodio del podcast. Agli utenti che hanno accesso al feed arriva una notifica automatica ogni volta che è stato pubblicato un episodio.









Insomma, è il feed RSS che permette agli ascoltatori di poter fruire del contenuto audio tramite Internet sulle principali piattaforme di streaming, come Apple Podcast, Audible, Google Podcasts, Spotify, iTunes, Spreaker e così via.

Per poter pubblicare il proprio podcast è necessario prima di tutto caricare i file su un servizio di hosting.

Quindi creare un feed RSS ad esempio tramite Spreaker o altre piattaforme gratuite come Archive o Podbean, e aggiungere il proprio podcast sulle varie piattaforme.

Un podcast può generare per il podcaster dei guadagni in due modi:

tramite il modello PAY , con cui gli utenti pagano per poter ascoltare un certo podcast

, con cui gli utenti pagano per poter ascoltare un certo podcast tramite il modello ADV in cui il consumatore fruisce gratuitamente del podcast che verrà però interrotto da una o più pubblicità da parte di inserzionisti

Quindi quella del podcaster può essere una professione remunerativa, purché si creino contenuti audio di valore con strumenti che rendano di qualità gli audio e conoscendo tutti i passi per rendere effettivamente fruibili i propri podcast sulle piattaforme.