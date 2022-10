Podcaster, c’è un investimento iniziale da fare?

La professione del podcaster si è imposta negli ultimi anni e i podcast sono sempre più diffusi. Si tratta di trasmissioni audio in serie che vengono distribuite sulle piattaforme di streaming per poter essere fruite on demand, quando si vuole e dove si vuole, o per essere scaricate sui propri dispositivi per poterle ascoltare o riascoltare quando si vuole.

Per diventare podcaster occorre sicuramente avere degli argomenti di cui parlare nei propri podcast, ma anche avere la giusta strumentazione. Quindi di fatto c’è un investimento iniziale da fare che riguarda appunto la strumentazione per fare il podcaster in maniera professionale.

Perché è vero che si possono utilizzare anche computer e microfoni che già si hanno in casa ma questo penalizzerà la qualità dei propri audio. Quindi molto meglio dotarsi di strumenti professionali che, tuttavia, potrebbero avere un costo superiore rispetto a quelli amatoriali.

A questo punto, a seconda degli strumenti che si acquisteranno, si può partire da un investimento di circa 200 euro (o anche superiore a seconda della qualità dei prodotti scelti).









Di fatto i costi ai quali ci stiamo riferendo sono legati a:

microfono, lo strumento principale per registrare l’audio; oltre a quello per lo studio di registrazione, potrebbe essere utile averne uno a clip per registrare podcast live in giro

cuffie

filtro anti pop per avere audio limpidi e senza rumori di fondo

asta microfonica, per regolare il microfono alla giusta altezza

registratore digitale se si vogliono registrare audio live e non in studio

Bisogna poi aggiungere l’eventuale costo del software per distribuire i propri contenuti. Eventuale perché esistono anche piattaforme gratuite che comunque consentono di lavorare bene e di distribuire con facilità i propri podcast.

Quando si opta per il software per i podcast, meglio partire da quelli più semplici da usare, adatti per principianti.