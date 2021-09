Content creator, come ci si diventa   

Il mondo di Internet e dei social network è ricco di opportunità lavorative da cogliere. Fra le figure professionali più richieste c’è quella del content creator (creatore di contenuti), colui che si occupa di creare contenuti per il sito Internet e i social network, scegliendo il linguaggio migliore per farlo e gli strumenti più opportuni.

Il professionista pianifica una vera e propria strategia, con i contenuti da pubblicare sui vari canali o siti Internet, il target di riferimento (il pubblico a cui si rivolge) e le tecniche per il miglior posizionamento sul web.

Fra le competenze e capacità che il content creator deve avere ci sono ovviamente flessibilità e capacità di adattamento ma anche la conoscenza della lingua inglese e di altre lingue straniere.

Dato che si occupa di scrivere, il content creator deve avere anche conoscenze di copywriter, dei social network e di Internet.









Ma come si diventa allora content creator?

Non esistono dei corsi di laurea da seguire per diventarlo (anche se può essere consigliabile conseguire una laurea in materie umanistiche, in comunicazione o marketing).

L’essenziale è formarsi, con corsi anche online, in:

marketing e comunicazione

programmazione e realizzazione grafica di un sito Internet (sono sufficienti nozioni di base di grafica, montaggio video, editing e così via)

SEO (search engine optimization) vale a dire il posizionamento sui motori di ricerca

Social media marketing

CMS (Content Management System) come WordPress

Quello che fa molto è l’esperienza ma anche l’aggiornamento continuo dato che il mondo di Internet e dei social network evolve in fretta.

Per questo si possono leggere i tanti libri che sono stati scritti in materia o visitare i blog di settore.

Il resto lo fa la curiosità e l’entusiasmo di formarsi per una professione che è già molto richiesta e che lo sarà sempre di più.