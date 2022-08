Content creator, a breve diventerà ufficialmente una professione

Il content creator è quella persona che si occupa di creare contenuti per il web e per i social, per se stesso o per un brand che deve promuovere. Si tratta di tutti coloro che scrivono contenuti per il web o creano post per Instagram, Facebook, YouTube e Tik Tok, facendolo per lavoro. Possiamo dire che questa tipologia di lavoro online è uno dei lavori più richiesti e sarà sicuramente il lavoro del futuro.

Fino ad ora questa non è stata mai riconosciuta come una professione ma a breve lo diventerà.

Nasce la categoria dei content creator

Infatti, stando ad una nota del WMF (Web Marketing Festival), una manifestazione creata da Cosmano Lombardo, la Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati ha ritenuto ammissibili gli emendamenti al Ddl Concorrenza che richiedono obblighi, tutele e diritti per la categoria dei content creator suggeriti proprio dal WMF.

Gli emendamenti a cui si fa riferimento sono quelli all’art.28 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.









Si richiede proprio di aggiungere, al comma 1, dopo la lettera I), la parte I-bis) e cioè:

individuazione dei requisiti minimi e delle competenze professionali che devono possedere i creatori di contenuti digitali, c.d. creators

identificazione degli obblighi minimi di controllo da parte delle piattaforme digitali da cui tali lavoratori dipendono

riconoscimento delle tutele e garanzie minime che tali lavoratori devono avere rispetto agli operatori del medesimo settore di altri Stati europei

identificazione di adeguate tutele fiscali e di codice ATECO di riferimento

individuazione delle forme contrattuali coerenti e congruenti con le rispettive competenze

Se il Governo approverà questi emendamenti, quella del content creator diventerà ufficialmente una professione, con tanto di individuazione dei requisiti minimi e delle competenze professionali che devono possedere, nonché degli obblighi minimi di controllo da parte delle piattaforme digitali da cui tali lavoratori dipendono.

Inoltre verranno riconosciute loro tutele e garanzie minime rispetto a quelle che hanno gli operatori del medesimo settore di altri Stati europei.

Verrà poi identificato l’adeguato status fiscale e il codice ATECO di riferimento oltre che le forme contrattuali coerenti e congruenti con le loro competenze.