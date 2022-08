Content creator, freelance o contratto di lavoro?

Fra le professioni del futuro c’è quella del content creator, il creatore di contenuti, appunto. Contenuti che possono essere diversi: testi, foto, video, audio, a seconda delle necessità dell’azienda o del brand per cui lavora, per i social network o il sito/blog.

Questo professionista non deve solo saper creare contenuti accattivanti e creativi, ma anche conoscere le specificità di ogni piattaforma. Per questo è una delle figure più richieste dalle aziende e tra i lavori online più in voga negli ultimi anni.

Deve avere diverse capacità

Quindi deve avere diverse capacità come: capacità di scrittura, creatività, doti comunicative, capacità di lavorare con altri colleghi, conoscenza delle strategie di marketing e degli algoritmi.

Un content creator può lavorare come freelance o con un contratto di lavoro.









Si può quindi proporre ad un’azienda o ad un brand che ha sicuramente bisogno di questa figura per il proprio business.

Per poter avere più chance di lavorare sia come freelance che con contratto di lavoro, un suggerimento può essere quello di creare un sito web in cui presentare se stesso e i propri lavori in modo professionale e mettere in evidenza le recensioni dei propri clienti.

Nello scegliere se essere un freelance o avere un contratto di lavoro, però, si possono considerare alcuni fattori. Un freelance è un content creator che lavora per diverse aziende, senza alcun rapporto di dipendenza, quindi in piena autonomia.

Lavorare con diverse realtà

Questo consente al content creator di lavorare per diverse realtà, di potersi mettere in gioco in diversi contesti, con aziende che operano in settori diversi, creando per loro i contenuti più in linea con la propria mission e vision, comunicando il messaggio migliore nei confronti del proprio pubblico.

Invece un content creator con contratto di lavoro si troverà “costretto” a lavorare con un contratto di lavoro dipendente alle dipendenze di una sola azienda, organizzazione o brand.

Questo comunque consentirà a lui di sperimentare le strategie che ritiene più giuste per far crescere la notorietà del brand e garantire il suo successo.