Social Media manager e content creator, in cosa differenziano

Nell’era di Internet e dei social network tante sono le professioni online che sono nate, come ad esempio quella del social media manager o del content creator.

Queste due figure spesso vengono confuse perché entrambe si occupano di comunicazione sul web e sui social network e quindi devono conoscere questi strumenti ma in realtà ci sono alcune differenze fra i due professionisti.

Il social media manager è una figura molto importante per un’azienda che ha una presenza sui social network.

Questo professionista, infatti, si occupa non solo di gestire i social network ma anche di studiare le strategie e gli obiettivi di marketing per coinvolgere la community di follower ad interagire e a creare engagement con i post che vengono pubblicati.









Deve quindi conoscere i social e i loro algoritmi, nonché gli strumenti di analisi per misurare le attività svolte. Inoltre si occupa della gestione del budget del cliente, delle advertising e della moderazione della community.

Per diventare social media manager è possibile iniziare un percorso di studi in marketing e poi formarsi con corsi, anche online, in digital marketing e social media. Ma quello che conta di più è la passione per i social e la costante voglia di aggiornarsi, dato che questi cambiano in fretta.

Il content creator, invece, si occupa dello sviluppo, della creazione e dell’implementazione dei contenuti (foto, audio, video, testi) sui siti web aziendali.

Il tutto al fine di creare una promozione efficace del brand attraverso strumenti di comunicazione adeguati (sito web, social network, newsletter, blog…) e giuste competenze.

Quindi la differenza fondamentale fra il content creator e il social media manager è che il primo si occupa di creare anche contenuti di una certa lunghezza (come articoli per il blog) mentre il secondo fondamentalmente crea post per i social, quindi di una lunghezza più contenuta.