Volantinaggio, si possono mettere sulle macchine?

Nel tempo i business e le attività sono sempre più migrate da quelle offline a quelle online. Di conseguenza anche i mezzi di pubblicità e i modi di promuovere attività e prodotti sono sempre più passati da quelli convenzionali a quelli online (pensiamo alle pubblicità online).

Tuttavia, ancora oggi, una grande fetta di imprenditori o commercianti che non hanno ancora una presenza online (o anche se già ce l’hanno) preferiscono comunicare e promuovere prodotti e offerte mediante i volantini che, spesso, ci vengono consegnati durante delle passeggiate, al supermercato o più volte li ritroviamo sul parabrezza delle macchine.

Ma è legale questa cosa?

Cioè si possono mettere i volantini sulle macchine?

In teoria fare volantinaggio è un’attività ammessa ma capita spesso che gli automobilisti vedano il volantino e lo gettino a terra oppure che partano con il volantino ancora attaccato al vetro e che questo voli via, inquinando ulteriormente le nostre strade.









Per questo motivo, in alcune città, come ad esempio a Trieste, è stato messo il divieto, su strade/aree pubbliche e su strade private soggette ad uso pubblico, di abbandonare, depositare o affiggere volantini o altro materiale pubblicitario o propagandistico/informativo su:

arredi urbani di qualsiasi natura e su qualsiasi parte esterna di immobili pubblici o privati

qualsiasi struttura stradale fissa o provvisoria

qualsiasi impianto o corpo tecnico presente sulla strada pubblica o comunque soggetta ad uso pubblico

semafori, pali della segnaletica stradale e simili

veicoli in sosta, salvo casi specifici e deroghe

Quindi in teoria non si possono lasciare i volantini attaccati sulle macchine in sosta a Trieste.

I trasgressori, infatti, rischiano delle sanzioni di 500 euro.

Viene concesso invece il volantinaggio a mano oppure la distribuzione dei volantini nelle buche delle lettere e presso i locali che ne autorizzano il deposito.

In ogni caso il senso civico è quello di non abbandonare i volantini a terra.