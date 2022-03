Cibi fatti in casa, serve l’HACCP?       

La passione per la cucina in casa può essere trasformata in una remunerativa attività di impresa, vale a dire in una microimpresa domestica alimentare. Chiunque, infatti, con almeno 18 anni, abbia la passione di preparare in casa pasta, taralli, biscotti, torte, conserve, marmellate, può regolarmente vendere i propri cibi fatti in casa, purché ovviamente rispetti le norme di igiene in materia di sicurezza alimentare e segua un preciso iter di avvio della propria attività.

È necessario specificare che in casa non è possibile produrre ogni tipo di alimento: bisogna infatti produrre cibi di un unico genere merceologico (non si possono produrre e vendere contemporaneamente biscotti o piatti pronti ma o l’uno o l’altro).

Poi non si possono produrre alimenti di origine alimentare (come latte o prodotti a base di latte, uova, carne e così via).Infine, non possono essere eseguite delle preparazioni destinate alla somministrazione.

Quindi, in definitiva, i cibi fatti in casa che si possono vendere sono:









prodotti da forno e pasticceria come dolci, biscotti, torte (anche per occasioni speciali), taralli, ecc.

gastronomia (pasta al forno, parmigiana, pollo arrosto)

prodotti tipici (come le orecchiette pugliesi o altro tipo di pasta fatta in casa)

conserve e confetture, come marmellate o conserve di verdure

bevande non alcoliche, come tè, tisane, succhi di frutta, ecc.

L’importante è seguire le procedure di igiene e sicurezza

L’importante è seguire le procedure di igiene e sicurezza basate sui principi dell’HACCP (Hazard-Analysis and Control of Critical Points) che certificano che colui che prepara i cibi in casa lo fa con le necessarie conoscenze e competenze in materia di sicurezza ed igiene alimentare.

Per ottenere il certificato HACCP è necessario seguire un corso per operatori del settore alimentare che mira a dare competenze in tema di:

rispetto delle norme igieniche

indumenti da utilizzare

prassi per evitare l’alterazioni degli alimenti

metodi di pulizia e sanificazione

procedure di preparazione e conservazione degli elementi

Il corso può essere svolto in modalità tradizionale o online.

L’attestato HACCP ha una durata da 2 a 5 anni in base alla regione di appartenenza.