Colf, quali sono le mansioni che deve fare?

La colf è una collaboratrice domestica indispensabile per moltissime famiglie, perché si occupa di svolgere i lavori domestici e, quindi, della gestione della casa nonché, eventualmente, dell’assistenza a bambini e anziani.

La professione della colf è regolata dalla norma legislativa n° 339 del 2 aprile 1958, aggiornata nel 2009, che specifica che alla categoria delle colf appartengono coloro che prestano servizio in modo continuativo e nello stesso luogo di lavoro per almeno 4 ore in cambio di una retribuzione.

Diverse sono le mansioni che competono alla colf, che si occupa della:

pulizia e riassetto della casa (riordinare le camere, fare i letti, spolverare, lavare i pavimenti, pulire i vetri)

pulizia di bagno e cucina e lavaggio di piatti e stoviglie

spesa, recandosi personalmente in negozi e supermercati (per questo può essere utile essere automuniti)

preparazione dei pasti seguendo le indicazioni e le preferenze dei padroni di casa

lavanderia (quindi lavare gli indumenti, stirare)

cura degli spazi verdi (curare le eventuali piante presenti in casa o in terrazzo)

assistenza agli animali domestici

Inoltre, in base a quanto espressamente indicato nel proprio contratto, la colf potrebbe doversi occupare anche della cura dei bambini e degli anziani presenti in famiglia, quindi di fatto svolgere anche il ruolo di tata e di badante.

Nel primo caso la colf accompagnerà i bambini a scuola e alle altre attività pomeridiane; nel secondo caso si occuperà dell’assistenza, cura e compagnia degli anziani.









Per diventare colf non è necessaria formazione pregressa, anche se può essere utile aver ricoperto già il ruolo altre volte.

L’importante è avere affidabilità e abilità nelle mansioni di casa; può servire anche avere la patente ed essere automunite per poter essere indipendenti nei propri spostamenti.

Se si ricopre il ruolo di tata e di badante, può essere utile avere qualche certificazione o titolo di studio adeguato.