Colf saltuaria, come pagare per essere in regola?  

La colf è una collaboratrice domestica molto preziosa che si occupa della:

pulizia e riassetto della casa

preparazione dei pasti e spesa

lavanderia

cura degli spazi verdi

assistenza agli animali domestici

assistenza ai bambini e agli anziani (eventualmente)

Quando si decide di farsi aiutare da una colf, è necessario procedere con l’assunzione in regola perché questa lavoratrice, come tutti gli altri lavoratori, ha diritto a stipendio, tredicesima, ferie, contributi e copertura assicurativa.

Questo vale anche nel caso di una colf saltuaria, vale a dire una collaboratrice domestica che lavori per certe ore al giorno o per certi giorni alla settimana.

In questo caso il datore di lavoro deve denunciare l’inizio del rapporto di lavoro della colf e pagare i contributi INPS per essere in regola.









Come regolarizzare la colf?

La prima cosa da fare è presentare i documenti del lavoratore (codice fiscale, documento di identità e tessera sanitaria; e, nel caso di lavoratore extracomunitario, un permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di un’attività lavorativa).

Poi bisogna trovare un accordo sulle condizioni di impiego tra datore di lavoro e colf saltuaria, sull’orario, l’eventuale vitto e alloggio, la retribuzione, il giorno di riposo, le ferie.

Quindi procedere alla stipula del contratto di lavoro, procedendo poi alla denuncia di inizio del rapporto di lavoro domestico INPS almeno 24 ore prima di iniziare il rapporto di lavoro.

Questo è indispensabile per essere in regola e può avvenire:

telefonando il numero verde 803.164 da rete fissa, oppure il 06164164 da rete mobile

seguendo il percorso servizi al cittadino > lavoro domestico > iscrizione rapporto di lavoro sul sito dell’INPS

tramite intermediari, come ad esempio CAF, patronati o commercialisti

Nel caso di prestazione saltuaria, è possibile pagare la colf con voucher che contengono sia la retribuzione che i contributi INPS ed Inail.

Il datore di lavoro acquista i voucher e li consegna alla colf saltuaria per effettuare il pagamento.