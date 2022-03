Cibi fatti in casa, come regolarizzare la vendita

Chiunque si diletti a preparare manicaretti dolci e salati (marmellate, biscotti, torte di compleanno e così via) può trasformare questa passione in un’attività remunerativa, vale a dire in una microimpresa domestica alimentare di vendita di cibi fatti in casa.

Ovviamente, per regolarizzare la vendita dei cibi preparati in casa, è necessario rispettare alcuni requisiti.

Possono vendere regolarmente cibi fatti in casa a privati o ad aziende coloro che abbiano compiuto 18 anni, che ovviamente abbiano passione per la cucina e che rispettino le norme igieniche previste in materia di sicurezza alimentare.

Infatti l’iter per aprire la propria microimpresa domestica alimentare è il seguente:

presentare una richiesta di autorizzazione all’ASL che si può ottenere dimostrando di possedere in casa una cucina che rispetti le norme di igiene e di sicurezza alimentare previste dalla legislazione italiana ed europea (fondamentalmente la cucina deve potersi chiudere rispetto agli altri locali della casa, avere una dimensione tale da ospitare tutta la attrezzatura ed essere deputata solo a laboratorio per preparare i cibi fatti in casa e non per cucinare per la propria famiglia)

che si può ottenere dimostrando di possedere in casa una cucina che rispetti le norme di igiene e di sicurezza alimentare previste dalla legislazione italiana ed europea (fondamentalmente la cucina deve potersi chiudere rispetto agli altri locali della casa, avere una dimensione tale da ospitare tutta la attrezzatura ed essere deputata solo a laboratorio per preparare i cibi fatti in casa e non per cucinare per la propria famiglia) presentare la Segnalazione Certificata Inizio Attività (Scia) allo Sportello unico delle attività produttive del proprio Comune di residenza, in modo da poter svolgere la propria attività in maniera regolare e di conseguenza regolarizzare la vendita dei cibi fatti in casa

(Scia) allo Sportello unico delle attività produttive del proprio Comune di residenza, in modo da poter svolgere la propria attività in maniera regolare e di conseguenza regolarizzare la vendita dei cibi fatti in casa ottenere la certificazione HACCP che dimostra di rispettare le misure di prevenzione dei rischi in materia di sicurezza alimentare (la certificazione si ottiene dopo aver frequentato un corso per operatori del settore alimentare)

che dimostra di rispettare le misure di prevenzione dei rischi in materia di sicurezza alimentare (la certificazione si ottiene dopo aver frequentato un corso per operatori del settore alimentare) aprire la P artiva I VA scegliendo fra regime forfettario (per fatturati non superiori a 65 mila euro) o ordinario

scegliendo fra regime forfettario (per fatturati non superiori a 65 mila euro) o ordinario iscrivere l’attività alla Camera di commercio

aprire la posizione INPS nella sezione Artigiani

Per quanto riguarda i prodotti, in cibi fatti in casa che si possono preparare e vendere devono rientrare in un unico genere merceologico (ad esempio non si possono preparare taralli e piatti pronti); non è possibile produrre alimenti di origine animale e non possono essere eseguite delle preparazioni destinate alla somministrazione in casa.