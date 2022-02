Videomaking, come tutelarsi quando si pubblicano filmati

Chiunque lavori nell’ambito del videomaking deve essere a conoscenza della normativa in termini di pubblicazione dei filmati che realizza.

Vediamo allora come tutelarsi quando si pubblicano filmati.

Secondo la legge è possibile filmare altre persone in un luogo pubblico e se il filmato non viene diffuso. Infatti, per poter essere diffuso e riprodotto, occorrerebbe ottenere l’autorizzazione del soggetto o dei soggetti ripresi.

È possibile, per il videomaker, pubblicare filmati senza il consenso, laddove l a riproduzione dell’immagine sia giustificata:

dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto

da necessità di giustizia o di polizia

da scopi scientifici, didattici o culturali

O quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.









Tuttavia il filmato non può essere essere esposto o messo in commercio, qualora possa recare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritrattata.

Infatti, l’art 167 del codice della privacy, nel caso di pubblicazione non autorizzata di immagini sul web, prevede la reclusione da 6 mesi a un anno e mezzo, se il filmato reca pregiudizio all’interessato.

La reclusione viene estesa da uno a tre anni, se il filmato riguarda dati sensibili.

Inoltre, se il video andasse a ledere la reputazione della persona ripresa o interferisca con la vita privata del soggetto, il videomaker che rende pubbliche le immagini potrebbe incorrere nel reato di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente e rischiare la reclusione fino a 4 anni.

Inoltre è considerato un reato riprendere una persona e pubblicare il video, se questo reca disturbo o molestia alla persona in questione.

Anche le riprese durante eventi pubblici (come comizi, concerti, partite), possono essere pubblicate senza l’autorizzazione delle persone riprese, purché i volti delle persone presenti vengano resi irriconoscibili.

Infine costituisce reato anche riprendere una persona in un luogo privato senza il suo consenso.