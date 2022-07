Che cos’è un guest post?    

Chiunque abbia un blog, per incrementare le visite potrebbe iniziare a fare guest posting. Un guest post è un post o un articolo che viene scritto e pubblicato per il sito o il blog di un’altra persona, quindi di fatto si diventa “ospiti” (traduzione di “guest”) di un altro blog. Possiamo dire che anche questo fa parte della nuova frontiera dei lavori online che stanno andando per la maggiore.

Per scrivere questo post o articolo

Per scrivere questo post o articolo è necessario contattare un blogger e chiedere se è possibile scrivere e pubblicare sul suo blog un contenuto. Ovviamente questo contenuto deve essere scritto secondo le esigenze e i criteri del blogger, ed è fondamentale che sia di valore e scritto bene.

In cambio di questo articolo/post il guest blogger ottiene un backlink, che può trovarsi nel contenuto principale o in fondo all’articolo nella “firma” dell’autore.

Il guest post diventa quindi uno strumento molto prezioso quando si è all’inizio della propria attività da blogger, come modo per farsi conoscere e per costruire la propria reputazione online, utilizzando un blog più famoso e che ha già una certa notorietà online.









In più i guest post hanno altri vantaggi perché permettono di:

costruire nuove relazioni e quindi aumentare le proprie opportunità sul web

conoscere un pubblico diverso rispetto a quello solito

aumentare la propria autorevolezza agli occhi del proprio pubblico

migliorare il posizionamento sui motori di ricerca

Il blog che ospita il guest post

Anche per il blog che ospita il guest post ci sono dei vantaggi: ogni blogger infatti è sempre alla ricerca di contenuti interessanti e di valore per il proprio pubblico e per attirare nuovi potenziali lettori.

Quindi ricevere la richiesta di un altro blogger di poter scrivere o pubblicare un post su quel blog risulta molto interessante, perché permette di posizionarsi più in alto nei motori di ricerca (grazie ai link che sono valutati in maniera molto positiva da Google e dal SEO) e di ottenere più lettori.