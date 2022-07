Guest post a cosa servono?

Chiunque abbia un’attività online sa quanto è importante dare contenuti di valore alla propria audience per mantenere sempre attivo il rapporto con il proprio pubblico e per raggiungerne di nuovo.

Tuttavia, all’inizio della propria attività da blogger, potrebbe essere difficile raggiungere il target di pubblico che si è prestabilito.

Per questo motivo e per molte altre ragioni si può fare guest blogging (o guest posting).

Un guest post, infatti, è un post o un articolo scritto e pubblicato come ospite nel sito o nel blog di un’altra persona, in cambio di un backlink al proprio blog o sito (una sorta di pubblicità fatta tra blogger).









Uno strumento molto importante per far conoscere il proprio nome e il proprio brand da altre persone che non li conoscono. È utile anche per aumentare la propria reputazione online, fondamentale per avere successo sul web.

Inoltre un guest post serve a:

creare nuove relazioni e quindi ad ottenere innumerevoli opportunità

conoscere un pubblico diverso dal proprio, che è appunto quello del blogger per cui si sta scrivendo, che potrebbe interessarsi all’argomento trattato dal post ed entrare a far parte del proprio pubblico

aumentare la propria autorevolezza e diventare più credibile agli occhi del proprio pubblico

migliorare il proprio posizionamento sui motori di ricerca, proprio perché si ottiene un backlink, e di conseguenza aumentare il proprio traffico al blog o al sito web, dato che le persone cliccheranno su quel link

aumentare il numero dei follower sui social, pubblicando il guest post con i link ai propri social (ad esempio nel box autore possono esserci le icone con i link ai vari social)

spingere un certo contenuto, ad esempio un PDF, che può essere usato all’interno del guest post come allegato

promuovere un certo hashtag all’interno del guest post

Infine il guest post è anche il modo per mostrare le proprie capacità e la propria conoscenza sull’argomento di cui si scrive, sulle regole del copywriting e del SEO.