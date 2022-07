Guest post per una perfetta strategia di marketing 

Chiunque sia all’inizio della propria attività di blogger o anche chi vuole semplicemente aumentare le proprie visite e il proprio pubblico, dovrebbe implementare nella propria strategia di marketing anche il guest blogging (o guest posting). Inoltre è uno dei lavori online che sta andando per la maggiore e che si può fare da casa e soprattutto da qualsiasi parte del mondo.

Che cos’è un guest post?

Un guest post infatti è un articolo che viene scritto e pubblicato per il blog o il sito di un altro blogger. In cambio il guest blogger (cioè l’ospite) riceve un backlink.

Quindi i lettori che cliccheranno su quel link verranno rimandati sul blog o sito del guest blogger che così aumenterà la propria notorietà.

Il guest post può essere un post o un articolo, l’importante è che sia di valore e che rispetti i criteri e le esigenze del blogger che decide di ospitarlo sul proprio blog o sito.









In questo modo si potranno far conoscere le proprie capacità ma anche il proprio nome e il proprio brand a chi fino ad ora non li conosceva.

E questo si traduce in una maggiore reputazione e quindi in successo. Nello stesso tempo legare nuove relazioni con i blogger permette di aumentare le proprie opportunità ma anche di conoscere un pubblico diverso rispetto al proprio.

Infine, non meno importante, grazie al backlink il proprio blog o sito si posizionerà meglio sui motori di ricerca per ciò che riguarda il SEO.

Il guest post è uno strumento

Quindi il guest post è uno strumento utile per una perfetta strategia di marketing perché apporta traffico utile al proprio blog o sito, grazie a un gioco di menzioni ma anche di branding.

Nello stesso tempo si possono accrescere i propri follower se nella firma da autore si inseriscono i rimandi ai propri canali social, che possono così essere scoperti dal nuovo pubblico raggiunto.

E, cosa più importante, allegando al post o all’articolo un contenuto di valore scaricabile, ad esempio un PDF, si acquisirà ancora più autorevolezza agli occhi del pubblico.