Come scrivere un guest post

Alimentare il proprio blog con contenuti di valore ben scritti grammaticalmente e secondo le regole del SEO, è una delle chiavi del successo sul web. Ma spesso non si ottengono comunque i risultati sperati in termini di pubblico, così che il proprio blog non ha le visualizzazioni e le visite tanto sognate. Un lavoro online molto efficace e molto remunerativo se si lavora con clienti fissi come agenzie di comunicazione.

Per questo motivo si può utilizzare il guest posting, una pratica che consiste nello scrivere e pubblicare un post o un articolo di valore sul blog o sul sito di un’altra persona, spesso che ha più successo o una certa reputazione sul web.

Come fare per scrivere un guest post?

La prima cosa da fare è ricercare un blog o un sito per il quale proporsi. Può essere di argomento affine a quello che tratta il proprio blog o sito o anche diverso.

Poi bisogna proporsi al blogger e in questo caso può essere utile fargli visionare dei propri scritti o dei propri lavori per far conoscere le proprie capacità.









Sarà il blogger a decidere se quel tipo di scrittura fa al caso proprio. Se il blogger accetta, il post o l’articolo dovranno essere scritti secondo le esigenze e i criteri stabiliti da lui.

Allo stesso modo il guest post verrà pubblicato secondo le sue esigenze e il suo calendario editoriale.

Per scrivere un buon guest post valgono le stesse regole che si dovrebbero usare per scrivere un post o un articolo sul proprio blog o sito, vale a dire:

non ci devono essere errori grammaticali o lessicali

devono essere usate le parole chiave e seguite le regole per il posizionamento sui motori di ricerca (SEO)

l’articolo deve essere chiaro e scorrevole, diviso in sezioni (un titolo, un sommario, l’introduzione, il corpo e la conclusione)

nell’articolo ci devono essere paragrafi e sottoparagrafi e devono essere aggiunte immagini per renderlo più accattivante