Formazione professionale, ci sono corsi regionali?

Acquisire e sviluppare competenze e abilità che possano servire nel mondo del lavoro: questo è l’obiettivo dei corsi di formazione professionale, molti dei quali vengono banditi a livello regionale. Nel caso vogliate intraprendere l’università date uno sguardo ai corsi di laurea più gettonati del 2022.

Una buona occasione per tutti quelli che vogliano imparare un mestiere, arricchire il proprio Curriculum vitae ed entrare più competenti e preparati nel mondo del lavoro.

I corsi regionali di formazione professionale sono appunto organizzati dalle Regioni o da enti che sono da loro riconosciuti, e permettono a coloro che li frequentano di arricchire il proprio bagaglio culturale con formazione teorica-pratica ed ottenere un attestato che certifichi le competenze acquisite e che sia spendibile nel mondo del lavoro.

Molti dei corsi di formazione professionale delle Regioni sono gratuiti e possono frequentarli i disoccupati o gli inoccupati.









Si pensi ad esempio a tutti quei corsi che vengono organizzati proprio per permettere il ritorno nel mondo del lavoro a coloro che lo hanno perso.

In questo caso, molti corsi prevedono anche un’indennità giornaliera.

Altri corsi regionali di formazione professionale possono essere convenzionati e tenuti da esperti del settore e possono essere rivolti ad esempio a coloro che hanno appena terminato le scuole superiori o l’Università e abbiano prettamente conoscenze teoriche e poco pratiche.

In questo caso, i corsi servono proprio per orientare questi giovani nel mondo del lavoro e per insegnare loro un mestiere.

Un’altra distinzione che ci può essere fra i corsi regionali di formazione professionale, a parte i destinatari, è la modalità con cui vengono erogate le lezioni: possono essere online o offline e ognuno può scegliere quello più adatto alle proprie esigenze e anche alle proprie passioni.

Si possono visionare i corsi organizzati ogni anno dalle Regioni sui bandi ufficiali della Regione: qui vengono indicate tutte le informazioni su durata, programma, come partecipare, eventuali limiti e requisiti previsti per i partecipanti.