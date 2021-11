Corso di laurea, i più gettonati per il 2022 

Appena finite le scuole superiori, molti ragazzi decidono di iscriversi all’Università. Quando si sceglie il corso di laurea da intraprendere, è essenziale seguire le proprie aspirazioni e le proprie passioni ma è importante anche sapere che ci sono alcuni percorsi formativi che garantiscono un più veloce ingresso nel mondo del lavoro rispetto ad altri.

Vediamo allora quali sono i corsi più gettonati per il 2022

L’epidemia di Coronavirus ha fatto nascere l’esigenza di avere medici e operatori sanitari competenti: sono tanti coloro che sono stati assunti nella sanità ed è per questo che tantissimi ragazzi sono interessati ad intraprendere un corso di laurea in Scienze infermieristiche o in Medicina.

Fra l’altro si tratta di corsi di laurea professionalizzanti, che garantiscono la possibilità di immettersi nel mondo del lavoro sin dal giorno seguente al conseguimento del titolo.

Altre professioni sanitarie molto scelte sono Fisioterapia e Ostetricia. Un altro corso di laurea molto gettonato per il 2022 è Ingegneria, facoltà sempre più scelta sia da ragazzi che da ragazze.









Si articola in diversi rami così che ognuno possa scegliere quello per il quale si sente più portato. A questo proposito, una delle branche di ingegneria sempre più scelta dagli studenti è quella dei sistemi medicali o biomedica.

La sostenibilità e la transizione ecologica

Continuando, data l’importanza che la sostenibilità e la transizione ecologica stanno avendo in questo anno, molto gettonati sono anche i corsi di laurea legati all’ambiente e alla sostenibilità (come la Laurea in sistemi agricoli innovativi dell’Università delle Marche e Tecniche per l’agricoltura sostenibile o Biotecnologie industriali per lo sviluppo sostenibile dell’Università di Bari).

Infine, anche le discipline legate al marketing, soprattutto digitale, sono sempre più preferite da chi è appassionato di scienze economiche.

A darne forte impulso anche l’epidemia di Coronavirus che ha fatto nascere l’esigenza di molti business di virare verso una maggiore digitalizzazione e nuove strategie di comunicazione esterna e interna, una tendenza che ci accompagnerà ancora per diversi anni e un’opportunità che tanti ragazzi possono cogliere come sbocco lavorativo.