Master, che cosa sono?

Dopo aver conseguito la laurea, tanti ragazzi decidono di frequentare un master. I master universitari sono dei corsi post laurea che consentono di conseguire un certo numero di crediti formativi universitari (almeno 60 cfu) nell’arco temporale di almeno un anno e che permettono di conseguire un titolo di studio ovviamente superiore alla laurea.

I vari master universitari

Esistono sia master universitari di primo livello che di secondo livello: nel primo caso, per iscriversi, è necessario aver conseguito qualsiasi titolo di laurea o titolo equiparato; nel secondo caso bisogna aver conseguito una laurea specialistica (magistrale), o a ciclo unico.

Questi sono master gestiti da un’università pubblica o privata e che possono prevedere eventualmente l’erogazione di alcuni corsi in lingua straniera e corsi con parziale erogazione a distanza.

Esistono poi master non universitari, che sono riconosciuti da scuole di formazione (pubbliche o private) e da business school e a cui possono prendere parte sia coloro che hanno conseguito la laurea triennale sia coloro che hanno conseguito la laurea magistrale.









Al termine del master, lo studente riceverà un attestato di frequenza e/o di partecipazione.

L’obiettivo dei master

L’obiettivo dei master è quello di far approfondire e sviluppare le conoscenze e le competenze acquisite durante il proprio percorso universitario ma anche di acquisire competenze pratiche tramite workshop, lavori di gruppo, simulazioni e così via, facendo approcciare lo studente maggiormente a quella che sarà la futura realtà del mondo del lavoro.

Qualsiasi sia il master che si ha intenzione di seguire, è molto importante che sia pertinente con il percorso di laurea che si è concluso ma soprattutto sia in linea con le proprie ambizioni e preferenze.

Inoltre, un altro elemento per scegliere i migliori master, è che nell’offerta formativa siano previste esperienze professionalizzanti come stage e tirocini in azienda, per far sì che lo studente si confronti con il mondo del lavoro.