Content creator, che tipo di lavoro è 

Fra le professioni più ricercate di questo momento c’è quella del content creator, letteralmente “creatore di contenuti”. Questa figura professionale si è imposta a seguito della diffusione che Internet e i social network stanno avendo e della loro importanza per i business online.

Ogni azienda, infatti, dovrebbe avere una buona presenza online per far conoscere i propri prodotti, servizi o brand in generale. Ecco allora che il content creator si occupa di creare contenuti per il sito Internet e i social network in un linguaggio attraente e chiaro in modo da diffondere un’immagine chiara del brand, attirare nuovi potenziali clienti e fidelizzare quelli già acquisiti.

Per fare ciò, deve sapere anche qual è la fascia oraria più giusta per pubblicarli e i giusti mezzi per risultare ai primi posti sui motori di ricerca (SEO).

I contenuti che realizza il content creator non sono solo scritti (come gli articoli di un blog e le newsletter) ma possono essere anche audio, video o immagini: tutto ciò che può servire per rendere più chiaro e comprensibile un concetto al pubblico.









Dunque si occupa di:

progettare i contenuti da pubblicare per un sito web o social network

conoscere il target di riferimento

pianificare una content strategy (una vera e propria strategia, con gli orari migliori per la pubblicazione)

conoscere gli strumenti per il posizionamento dei contenuti sul web (parole chiave, SEO)

Non esiste un corso di laurea da seguire per diventare content creator (ma può essere un surplus in più aver conseguito una laurea in materie umanistiche, in comunicazione o marketing), però questo professionista deve possedere diverse conoscenze e competenze, soprattutto del mondo online e della scrittura.

Deve essere un copywriter (saper scrivere in modo persuasivo), essere flessibile, sapersi adattare, conoscere Internet e i social network, conoscere bene l’inglese o altre lingue straniere.