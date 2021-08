Compro oro, come tutelarsi in caso di oggetti rubati

Fra le attività più in voga degli ultimi anni ci sono i compro oro, che che si occupano di acquistare oggetti in oro e argento dai privati (che ricevono in cambio denaro) per poterli poi rivendere.

Ma come tutelarsi in caso vengano venduti al compro oro degli oggetti rubati?

In questo caso, infatti, il cliente starebbe compiendo un furto mentre il commerciante, accettando questi oggetti rubati, sarebbe passabile di ricettazione. Per questo motivo la legge è intervenuta prevedendo il rispetto di alcune norme di sicurezza: prima di tutto la tracciabilità dei materiali acquistati.

La legge 7 del 2000 (attuativa della direttiva comunitaria 98/80/Ce) prevede che il proprietario del compro oro debba annotare in un pubblico registro tutte le compravendite effettuate dai privati, indicando le generalità del venditore, il domicilio, il numero di documento, la descrizione degli oggetti acquistati (quantità e qualità), il prezzo pattuito e la data dell’operazione.

Inoltre, per evitare di incorrere in reati, i gioielli, prima di essere rivenduti, devono essere mantenuti in negozio nel loro stato originario per almeno 10 giorni. In caso di violazione, il titolare dell’attività è soggetto a sanzione amministrativa dell’importo pari ad un minimo del 10% del valore negoziato fino al massimo del 40%.









Stando poi al DL 92 del 25 aprile del 2017, il compro deve essere iscritto in uno speciale registro degli operatori di compro oro professionali (ad eccezione delle banche).

Solo chi è iscritto a questi registri, tenuti presso l’OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) potrà esercitare.

Tutti gli scambi effettuati dovranno essere comunicati all’OAM

Infine, va detto che il limite per l’uso del denaro contante è stato abbassato a 500 euro. Dunque tutte le operazioni di importo superiore devono essere eseguite utilizzando mezzi di pagamento tracciabili.