Compro oro, come aprirne uno  

Fra i business più in voga degli ultimi ci sono i negozi di compro oro, attività che si occupano di acquistare dai privati oggetti in oro e argento che poi potranno rivendere.

Valutazione di pietre preziose e monili

Alcune volte possono occuparsi anche della valutazione di pietre preziose e monili e della vendita di beni ricondizionati a prezzi concorrenziali. Per chi apre un negozio di compro oro è necessario seguire un preciso iter burocratico e avere i giusti requisiti.

Prima di tutto, un locale di almeno 25-30 mq, con sistemi di allarme e protezione nonché tutti gli strumenti necessari per valutare l’oro e l’argento: una bilancia di precisione, minuteria d’occorrenza, attrezzi per la valutazione dei metalli.

Per quanto riguarda la localizzazione, meglio optare per i grandi centri abitati e le strade molto frequentate. Una buona scelta sono anche le vie laterali, per garantire maggiore privacy.









L’iter burocratico per aprire un compro oro è il seguente:

aprire la Partita IVA

iscriversi presso il Registro delle Imprese

rivolgersi allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune e presentare una denuncia di inizio attività

chiedere al Comune l’autorizzazione all’esposizione dell’insegna

In genere, l’investimento iniziale per l’apertura del proprio negozio si può aggirare intorno ai 20 mila euro. Tuttavia, si può optare per la formula in franchising, per godere di esperienza e notorietà di un brand già conosciuto.

Questa può essere la ricetta perfetta, anche se, in termini di investimento, può rivelarsi più costosa, in quanto l’affiliato dovrà conformarsi a quanto stabilito dal franchisor per quanto riguarda gli arredi.

In più dovrà corrispondere una fee di ingresso e quasi sicuramente delle royalty sul fatturato.

Infine, va detto che chi apre un compro oro, deve rispettare quanto stabilito dalla legge n.7 del 2000 (attuativa della direttiva comunitaria 98/80/Ce), che richiede la tenuta di un registro in cui annotare le compravendite effettuate dai privati e di mantenere i gioielli in negozio per almeno 10 giorni prima di rivenderli.