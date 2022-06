Stampe t-shirt, quali tecniche ci sono?     

Al giorno d’oggi va molto di moda la personalizzazione degli oggetti (pensiamo ad esempio alle cover degli smartphone) ma anche dei capi di abbigliamento, in primis delle t-shirt.

Ecco perché, quando si hanno un disegno, un soggetto o una frase particolari, si ricorre alla stampa delle t-shirt. Esistono diverse tecniche di stampa per stampare ciò che si desidera sulla propria maglietta.

Scopriamo quali sono

La prima è la stampa diretta su tessuto, in cui le stampe vengono fissate sulla t-shirt con l’utilizzo di una termopressa o forno serigrafico.

In questo caso i tessuti delle t-shirt devono essere cotone, cotone misto poliestere, pelle, lino, lycra.









Poi c’è il plotter da stampare che è una tecnica in cui nel plotter viene caricato un rotolo di termosaldabile che, una volta stampato, dev’essere intagliato da un plotter da taglio.

Il termosaldabile viene posizionato sulla maglietta e pressato con una termopressa. Ancora, esiste il plotter stampa e taglio, in cui però il termosaldabile viene intagliato automaticamente.

In pratica il termosaldabile viene posizionato sulla maglietta e viene pressato con l’ausilio di una termopressa.

Un’altra tecnica usata per le stampe t-shirt è la serigrafia tradizionale, un tipo di stampa analogico in cui si usa una gelatina fotosensibile per la realizzazione del telaio, con la pressione di una racla viene fatto passare l’inchiostro che si deposita sulla maglietta.

La serigrafia può essere anche con telaio digitale.

Ancora, esiste la possibilità di utilizzare la stampa laser e in questo caso viene stampato un transfer specifico che dev’essere trasferito sulla t-shirt tramite una termopressa.

Oppure la tecnica della sublimazione, usata per abbigliamento in poliestere o poli-cotone (in questo caso si ha bisogno di una stampante configurata con inchiostri sublimatici e di una particolare carta transfer).