Compro oro, che tipo di locale occorre?   

L’aumento del costo dell’oro sul mercato, ha spinto e spinge ancora ora sempre più persone ad aprire negozi di compro oro, un’attività che si occupa di acquistare l’oro e l’argento da privati per poterli poi rivendere.

L’iter burocratico per aprire un negozio di compro oro è piuttosto semplice ed è il seguente:

aprire la Partita IVA

iscriversi al Registro delle Imprese della Camera di commercio

richiedere la segnalazione di inizio attività (SCIA) presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP)

richiedere l’autorizzazione per l’insegna

Sicuramente, però, uno degli aspetti fondamentali da considerare quando si apre un compro oro, riguarda il locale. È sufficiente un locale di almeno 20 mq (il minimo richiesto dalla legge) che si può acquistare o prendere in affitto, e che deve rispettare tutte le norme sulla sicurezza, che verranno verificate anche dai Vigili del Fuoco.

Per quanto riguarda la localizzazione, per avere successo è consigliabile che il locale si trovi nel centro cittadino o in una piazza principale ma è anche vero che hanno successo pure quei negozi che si trovano in strade laterali (magari pubblicizzati da manifesti pubblicitari) poiché garantiscono maggiore privacy ai propri clienti.

È necessario poi attrezzare il negozio con tutto il necessario per poter svolgere l’attività (come il kit per riconoscere l’oro, una lente monocolare, la bilancia di precisione, delle tenaglie, lo strumento per riconoscere i diamanti) ma anche con tutti gli impianti di sicurezza, come il vetro anti sfondamento e oscurato e un sistema di allarme.









Se si apre un’attività in franchising, sarà il franchisor a stabilire come operare per quanto riguarda la sicurezza e l’arredo.

In generale, l’investimento iniziale quando si tratta di aprire un negozio di compro oro è di circa 20 mila euro che potranno essere recuperati svolgendo la propria attività, facendosi conoscere con della buona pubblicità, anche fatta sui social network.