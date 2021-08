Compro oro, ci sono franchising?

Negli ultimi anni si sono moltiplicati i punti vendita di compro oro in Italia. Fra le motivazioni che spingono ancora oggi molte persone ad avviare questo tipo di attività, c’è sicuramente l’aumento del prezzo dell’oro sui mercati ma anche il grande afflusso di gente che ogni giorno si reca nel compro oro per dare via i propri preziosi in cambio di denaro.

Il compro oro può essere una buona opportunità di business

Il compro oro può essere una buona opportunità di business, se ben realizzata e sfruttata. Una delle soluzioni più scelte quando si apre un negozio di compro oro è il franchising.

In questo modo si può contare sull’esperienza e la forza di brand già conosciuti che, in questo settore, sono molto importanti perché danno sicurezza al cliente. Tuttavia, è necessario possedere dei requisiti per poter aprire il proprio compro oro in franchising, come avere a disposizione un locale adatto, che si trovi in una buona posizione, con arredi secondo le indicazioni del brand e dotato dei sistemi di sicurezza necessari.

Le spese sono a carico di colui che apre il negozio, anche se il franchisor può offrire formule di finanziamento vantaggiose. Va detto, poi, che l’affiliato dovrà pagare una fee d’ingresso e, quasi sempre, delle royalty sul fatturato.









Ovviamente gli importi e le formule variano in base al francising che si sta scegliendo e all’investimento iniziale che viene fatto (le offerte vanno dai 10 mila ai 30 mila euro).

Quello che è certo è che con questa formula, oltre a godere della notorietà del brand, l’affiliato beneficerà anche dell’esperienza del marchio.

Il franchisor, infatti, cura con attenzione la formazione dell’affiliato, attraverso corsi professionalizzanti che vengono svolti nella sede centrale o presso il negozio in apertura (soprattutto se di medie- grandi dimensioni e con un personale formato da almeno due addetti).

Altri vantaggi sono:

la pubblicità gratuita

il sito internet aziendale la politica dell’acquisto dell’oro ritirato