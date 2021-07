Tolettatura per cani, quale documentazione è necessaria

Aprire un negozio per la tolettatura per cani può rivelarsi un’attività remunerativa e gratificante ma soprattutto un modo per stare a contatto con gli animali, che è la passione di tantissime persone.

Ma quale documentazione è necessaria per aprire un negozio di tolettatura per cani?

Per svolgere quest’attività è necessario prima di tutto presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per tolettatura animali allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Una volta presentata la SCIA, se non ci sono obiezioni, si può aprire la propria attività.









Infatti, nel caso mancassero i requisiti, l’Amministrazione competente può emettere, entro 60 giorni dalla ricezione della segnalazione, un provvedimento che impone il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione di eventuali effetti dannosi.

Per poter aprire un negozio di tolettatura per cani, è necessario che i locali dove si svolge l’attività rispettino le norme dell’attività in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

A questo proposito sono le ASL e i Comuni che stabiliscono i requisiti da possedere, come:

certificazione dell’impianto idrico

certificazione dell’impianto elettrico

pareti lavabili ed igienizzabili (vernice lavabile o piastrelle)

piletta di scolo per le acque scure posta in prossimità delle vasche

piccola sala d’attesa divisa dalla stanza di tolettatura

superficie aereo-illuminante (porte e finestre apribili verso l’esterno) pari ad 1/10 della superficie calpestabile destinata alla tolettatura

prese elettriche ed interruttori a tenuta stagna (eventuali pompe di sollevamento vasche e tavoli oppure le elettrovalvole dei self service dovranno lavorare a bassa tensione (12 o 24 Volts))

pozzetto di decantazione per ogni vasca in modo da dividere le acque scure dal pelo morto (che non raggiungerà così il condotto fognario)

Possono essere richiesti anche ulteriori requisiti, ad esempio in relazione all’impatto acustico o al contratto con una ditta per smaltire il pelo tagliato.