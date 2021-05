Insegna negozio, si paga una tassa? 

Per rendere riconoscibile la propria attività o negozio è consigliabile montare un’insegna, vale a dire una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Anche l’insegna luminosa fa parte della strategia pubblicitaria da mettere in atto.

Forse non tutti sanno

Forse non tutti sanno che sull’insegna di un negozio si paga una tassa, ma non sempre.

Infatti, la tassa sulla pubblicità si applica su insegne, cartelli, targhe (anche quelle per studi professionali come avvocati, commercialisti, medici, ingegneri, ecc.), stendardi, striscioni, tele, tende, ombrelloni, globi, roll-up o qualsiasi altro mezzo purché di dimensioni pari o superiore a 5 metri quadrati.

Di conseguenza la tassa sull’insegna non è dovuta se questa abbia una dimensione inferiore a 5 metri quadrati.









Non si paga tale tassa nemmeno se l’insegna è posta all’interno del locale commerciale.

In ogni caso, la regolamentazione della tassa sulle insegne, pur essendo disciplinata a livello nazionale, è rimessa praticamente ai Comuni.

Per questo bisogna informarsi presso il Comune dove si trova l’immobile in cui si monterà l’insegna per verificare l’esistenza di altre regole.

Oltre a questo, presso il Comune ci si potrà informare anche delle modalità previste per il pagamento della tassa sull’insegna.

Generalmente questa si può pagare in quattro rate per somme superiori a 1549,37 euro.

Il pagamento va effettuato tutti gli anni per tutte le insegne che vengono fissate in maniera permanente (come appunto l’insegna di un negozio).

Negli altri casi la tassa va pagata una sola volta e in un’unica soluzione se si riferisce a un periodo inferiore all’anno solare.

Il pagamento va effettuato con:

versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune

direttamente presso le tesorerie comunali

in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale.