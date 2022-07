Shopify, che cos’è?      

Shopify è una piattaforma per il commercio elettronico in cui gli utenti possono creare il proprio negozio online. Si può usare Shopify per gestire un e-commerce oppure un negozio fisico vero e proprio che ha anche uno shop online, o un negozio temporaneo per vendere prodotti fisici oppure per iniziare un progetto di dropshipping.

Shopify funge da proprietario del sito o amministratore che fornisce l’hosting del negozio online, vende il nome per il dominio e offre strumenti per marketing, contabilità, spedizioni e molto altro, permettendo di effettuare tutte le transazioni di pagamento necessarie con carte di credito o software per POS per esempio.

Il negozio del negoziante che si è rivolto a Shopify però ha un’attività indipendente con una sua vetrina, un suo dominio e una sua identità.

Ci sono diverse tariffe tra cui scegliere:

Basic, ideale per nuove attività di e-commerce con vendite occasionali di persona, a 21 euro al mese

Shopify, ideale per attività in crescita che vendono online e in un negozio fisico, a 59 euro al mese

Advanced, ideale per attività in espansione che richiedono report avanzati, a 289 euro al mese

Si può provare Shopify gratuitamente per 14 giorni, senza inserire nessuna carta di credito.









Il vantaggio di Shopify sta nel fatto che il venditore non deve acquistare prodotti in anticipo né pensare a logistica e spedizioni perché con il dropshipping, i clienti ricevono la merce direttamente dal fornitore.

L’investimento iniziale è minimo poiché collaborando con un dropshipper non si spende per la logistica e non si pagano i prodotti finché non li si vendono. Inoltre si evadono e spediscono gli ordini in pochi secondi, grazie ai fornitori di dropshipping che si occuperanno anche dell’imballaggio.

Il titolare dell’attività potrà quindi dedicare il tempo per perfezionare il sito web, ottimizzare il marketing e acquisire nuovi potenziali clienti con l’advertising.

Infine, c’è la possibilità di far crescere la propria attività anche nel resto del mondo, non solo in Italia perché molti servizi di dropshipping offrono stoccaggio ed evasione degli ordini a livello globale.