Dropshipping, che tipo di investimento iniziale fare?       

Per dropshipping si intende un’attività di vendita in cui il titolare vende prodotti di qualsiasi tipologia senza possederli effettivamente in magazzino.

Quando il cliente acquista un prodotto, il dropshipper incassa il denaro ma passa l’ordine direttamente al produttore che prepara la merce, occupandosi anche dell’imballaggio, e inviando il pacco al cliente.

A transazione avvenuta, l’attività di dropshipping effettua una fattura al cliente finale mentre il produttore la effettuerà direttamente al dropshipper.

Si è visto che funziona utilizzare il dropshipping soprattutto per quei prodotti che non sono beni di prima necessità, che sono di impatto e non facilmente trovabili in altri e-commerce (soprattutto i più famosi Amazon ed ebay).









Ma che tipo di investimento iniziale fare?

Innanzitutto bisogna creare un sito e-commerce ed oggi è sempre più facile e veloce tramite piattaforme come Shopify o simili.

Si tratta di un servizio online che permette di caricare tutti i prodotti che si vogliono vendere, impostare i prezzi desiderati, curare le schede prodotto, inserire plugin di tracciamento delle spedizione, e tante altre funzionalità avanzate

Con Shopify ci sono diversi abbonamenti che includono ovviamente diverse funzionalità:

Basic, ideale per nuove attività di e-commerce con vendite occasionali di persona, a 21 euro al mese

Shopify, ideale per attività in crescita che vendono online e in un negozio fisico, a 59 euro al mese

Advanced, ideale per attività in espansione che richiedono report avanzati, a 289 euro al mese

Il vantaggio del dropshipping è che oltre a questo investimento, non c’è bisogno di effettuare altre spese per magazzino o per acquistare stock di merci.

I costi saranno piuttosto legati all’aspetto pubblicitario e all’advertising per acquisire nuovi clienti e fidelizzare quelli che già lo sono: a tal proposito si possono utilizzare i social e quindi il traffico a pagamento come Facebook Ads, Instagram Ads; ancora l’Influencer Marketing, TikTok Ads e YouTube Ads.