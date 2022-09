Logistica e gestione del magazzino: in cosa consiste? E perché è importante?

Gestire un magazzino e l’ampia gamma di prodotti che contiene è un aspetto da non sottovalutare che richiede un’ottima organizzazione, al fine di ottimizzare il lavoro e la gestione dei prodotti, per garantire all’impresa una posizione concorrenziale interessante. Ma come si fa? Approfondiamo l’argomento in questo articolo.

Innanzitutto è importante chiarire cos’è un magazzino, ovvero la struttura di un’azienda in cui avvengono i movimenti, gli spostamenti e lo stoccaggio della merce. Al suo interno si conservano in maniera organizzata i prodotti, localizzandoli e posizionandoli in base a tipologia e quantità, al fine di gestirli in modo semplice. Il luogo in questione come dimensioni, deve adeguarsi alla quantità di merce che necessità di essere collocata, per il loro smistamento ed eventuale spedizione. Avere un magazzino organizzato ed efficiente vuol dire facilitare di gran lunga i processi lavorativi, per questo è un aspetto che non va assolutamente sottovalutato, infatti è possibile affidarsi al servizio logistica e gestione magazzini, da esperti che si prendono cura del business, proponendo metodiche speciali, puntuali ed efficienti. Nulla in questi processi deve essere lasciato al caso, ma al contrario deve rispondere ad una minuziosa organizzazione. Scopriamo qualcosa in più sulla gestione del magazzino e la logistica.

Come si gestisce un magazzino?

La gestione di un magazzino comprende diversi aspetti oltre quelli appena elencati sopra, che integrati tra loro consentono di gestire in maniera rapida ed ottimale i prodotti e i loro flusso, abbiamo tra questi evidenziamo inoltre la gestione dell’inventario, ovvero quei processi di verifica fisica di tutti gli elementi presenti nel magazzino e la gestione delle scorte, cioè lo stock di articoli presenti in magazzino pronti per la vendita o per la distribuzione. Ed infine distinguiamo la logistica del magazzino.









Cos’è la logistica del magazzino?

La logistica del magazzino non è altro che la gestione degli elementi presenti in questi spazi, ed il lavoro consiste nell’organizzare al meglio e definire i flussi fisici e gli spostamenti informativi dei prodotti. Principalmente quando arriva uno scarico merce, si dirige nel magazzino, in questo processo è importante definire in quale parte viene collocato e come sono stati organizzati i passaggi.

Per ottenere buoni risultati e per far sì che il magazzino funzioni alla perfezione, bisogna puntare sulla velocità e sul fatto di snellire la merce nel migliore dei modi. Le fasi principali della gestione del magazzino avvengono durante: carico e scarico merci, nell’etichettatura e nella registrazione di data e stato del pacco.

Un altro aspetto importante da valutare, riguarda la merce che necessita di rimanere più a lungo all’interno del magazzino. Quest’ultima infatti deve essere posizionata in aree meno esposte e quindi meno utilizzate, così da facilitare il processo di gestione dei prodotti che devono essere smaltiti in maniera imminente.

Per concludere i punti focali della logistica del magazzino si basano:

Materiale di qualità per imballare i pacchi: carta per imballaggio, scatole e cartone

Personale competente e organizzato

Gestione attenta sui vari spostamenti dei pacchi

Gestione ottimale dello spazio che accoglierà la merce.