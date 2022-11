Cosa fare se non risultano i contributi all’INPS

Dopo anni di lavoro, quando finalmente si arriva alla pensione, può risultare davvero una brutta sorpresa quella di non vedersi riconosciuti alcuni contributi all’INPS nell’estratto conto contributi dell’INPS.

Cosa fare quando succede?

La prima cosa da fare è controllare l’estratto conto contributivo sul sito dell’INPS per verificare se effettivamente i contributi non siano stati versati. Quindi controllare se i mancati riguardano un periodo inferiore a 5 anni, termine di prescrizione per il versamento dei contributi, o un periodo superiore ai 5 anni.

Se i contributi sono prescritti e non è possibile inviare la denuncia o la segnalazione contributiva all’INPS, l’unica soluzione è procedere alla costituzione di rendita vitalizia, pari alla quota di pensione che sarebbe spettata al lavoratore in base ai contributi non versati.

La costituzione della rendita vitalizia è ammessa per i lavoratori subordinati e per i seguenti lavoratori autonomi:









familiari coadiutori e coadiutori non familiari dell’imprenditore artigiano o commerciale

coltivatori diretti, coloni e mezzadri

collaboratori iscritti alla gestione Separata Inps

associati in partecipazione

lavoratori autonomi occasionali

Secondo la Cassazione “La prova dell’esistenza del rapporto di lavoro per la costituzione della rendita vitalizia deve essere necessariamente scritta e di data certa; inoltre la durata del rapporto e la retribuzione possono invece essere provate anche con altri mezzi, come la testimonianza.”

Quindi, di fatto, per avere la rendita vitalizia:

bisogna provare con dei documenti scritti l’omissione dei versamenti contributivi

bisogna provare con documenti scritti o testimonianze l’esistenza del rapporto di lavoro, la durata e l’importo della retribuzione corrisposta

non bisogna necessariamente avere un minimo di annualità di contribuzione

non è previsto alcun termine di prescrizione per la domanda di costituzione di rendita vitalizia

Infine, se non è possibile ottenere dal proprio datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia, il dipendente o i suoi eredi possono riscattare, di tasca propria, gli anni di contributi mancanti.