Salario minimo europeo, cosa prevede la direttiva europea   

Lo scorso 14 settembre il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva europea sul salario minimo europeo con 505 voti favorevoli, 92 contrari e 44 astensioni. Da quella data gli Stati membri avranno due anni per attuare la direttiva, introducendo riforme per adeguare il salario minimo alla situazione economica e sociale attuale. Ricordiamo che per la paga si fa sempre riferimento al famoso contratto nazionale del lavoro.

Ma cosa prevede la direttiva europea sul salario minimo europeo?

Prima di tutto va detto che la direttiva non fissa un salario minimo in tutta Europa, ma stabilisce i criteri per assicurare dei minimi salariali sopra la soglia della sopravvivenza, tenendo conto del costo della vita e del potere d’acquisto.

Praticamente lo Stato membro, per uniformarsi alla direttiva europea, può o fissare un salario minimo stabilito dalla legge nazionale oppure procedere all’estensione della copertura della contrattazione collettiva.

Nel primo caso, l’adeguamento del salario minimo legale avverrà almeno ogni due anni e al massimo ogni 4 anni per i Paesi che utilizzano un meccanismo di indicizzazione automatica.









Nel secondo caso, lo Stato membro deve ampliare la copertura dei lavoratori attraverso la contrattazione collettiva e, se il tasso di copertura della contrattazione collettiva è inferiore alla soglia dell’80%, gli Stati membri dovranno intervenire per aumentare questa soglia.

Lo potranno fare mettendo in atto dei programmi chiari e delle misure concrete a livello nazionale con lo scopo di aumentare progressivamente il tasso di copertura della contrattazione collettiva.

Comunque, affinché ci sia il rispetto del salario minimo europeo e l’adeguamento a quanto stabilito dalla direttiva europea, il Consiglio europeo e il Parlamento europeo hanno stabilito diverse misure tra cui:

maggiori controlli da parte degli ispettorati del lavoro

informazioni maggiormente accessibili sulla protezione del salario minimo

sviluppo della capacità delle autorità preposte all’applicazione, di perseguire i datori di lavoro non conformi

A questo punto staremo a vedere come evolverà la situazione del salario minimo europeo nei prossimi anni.