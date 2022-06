Salario minimo, esiste in Italia?  

Fra i dibattiti più accesi dell’ultimo periodo in Italia c’è sicuramente la questione del salario minimo.

Che cos’é?

Secondo la definizione dell’Organizzazione internazionale del lavoro, il salario minimo è la retribuzione minima che per legge un lavoratore riceve per il lavoro prestato in un determinato arco di tempo, e che non può essere in alcun modo ridotta da accordi collettivi o da contratti privati.

Esiste in Italia il salario minimo?

Ebbene no, nell’Unione Europea, dei 27 Stati membri 21 hanno adottato il salario minimo ma l’Italia ancora no (insieme a Danimarca, Cipro, Austria, Finlandia, Svezia e Svizzera).









Infatti in Italia non è previsto un salario minimo dalle leggi nazionali ma solo dalla contrattazione tra le parti sociali (secondo le stime del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro sono in vigore attualmente 888 contratti collettivi nazionali).

Diverse sono state le proposte negli anni per poterlo attuare ma tutte bocciate.

A partire dal Jobs Act (legge 10 dicembre 2014 n.183) che prevedeva l’introduzione di un “compenso orario minimo” nei settori non coperti dalla contrattazione collettiva.

Questa legge però non è mai stata attuata.

Attualmente è in corso di valutazione la proposta di legge sul salario minimo di Nunzia Catalfo (ex ministro del lavoro), che tenderebbe a valorizzare i contratti collettivi siglati dai soggetti comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

Inoltre, a ulteriore garanzia del riconoscimento di una giusta retribuzione, introdurrebbe una soglia minima di 9 euro all’ora, in linea con i parametri di adeguatezza indicati dalla Commissione europea.

L’Italia, poi, deve anche conformarsi a quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), i cui principi fondamentali sono la parità e l’adeguatezza salariale.

Proprio per questo il Ministero del lavoro, fra gli 11 progetti da finanziare con i fondi del PNRR, ha inserito anche l’introduzione di un salario minimo orario.

Staremo allora a vedere se l’introduzione del salario minimo diventerà finalmente realtà anche in Italia.