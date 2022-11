Stipendio base e netto in busta paga che differenze ci sono 

Lo stipendio base è il compenso minimo che spetta ai lavoratori di un certo settore, in base alla qualifica del lavoratore (operaio, impiegato, quadro o dirigente) ed al livello contrattuale corrispondente alla mansione svolta. Ricordiamo che è bene sapere come leggere la busta paga, dove trovare le trattenute, dove sono gli assegni familiari, le ferie e così via.

I minimi retributivi vengono fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro in misura fissa mensile e rapportati a giornata o ad ora secondo le norme dei CCNL stessi. Lo stipendio base può variare nel tempo proprio perché i contratti collettivi nazionali di lavoro vengono aggiornati e hanno una durata di 3 anni.

Ci sono differenze fra lo stipendio base o paga base e il netto in busta paga.

Busta paga, lordo e netto

Prima di tutto perché la paga base è lorda mentre il netto in busta paga è appunto netto.









Lo stipendio netto rappresenta l’importo effettivo guadagnato da un lavoratore mentre quello lordo indica la retribuzione mensile compresa di contributi assistenziali e pensionistici e delle tasse.

Per calcolare lo stipendio netto bisogna considerare diverse voci come:

stipendio lordo

imposte

contributi previdenziali

agevolazioni fiscali riconosciute (come gli assegni familiari)

detrazioni fiscali

Quindi la principale differenza fra stipendio base e netto in busta paga, è che il primo indica la paga minima spettante ad un lavoratore in base alla qualifica e alla mansione che svolge.

Lo stipendio netto è invece quello che il lavoratore percepisce effettivamente in busta paga, al netto dei contributi assistenziali e pensionistici e delle tasse.

Nella busta paga è possibile rinvenire tutti questi fattori (stipendio base, stipendio lordo, stipendio netto), oltre che:

l’ indennità di contingenza : l’importo di adeguamento del minimo all’inflazione

: l’importo di adeguamento del minimo all’inflazione l’EDR (Elemento Distinto della Retribuzione), un importo pari a 10,33 euro lordi mensili per tredici mensilità; spetta a tutti i lavoratori tranne i dirigenti.

gli scatti di anzianità, che vengono erogati sulla base dell’anzianità di servizio del dipendente presso una stessa azienda, sono stabiliti dai CCNL

il superminimo: un importo aggiuntivo che può essere stabilito sia all’atto dell’assunzione individuale come accordo tra lavoratore e datore di lavoro, sia dai contratti collettivi (superminimo individuale o collettivo)