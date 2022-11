Stipendio base, che significa?    

Si sente spesso parlare di stipendio base (o paga base, minimo tabellare o retribuziona tabellare): con questo termine si vuole indicare il minimo retributivo spettante ai lavoratori di un certo settore, in base alla qualifica del lavoratore (operaio, impiegato, quadro o dirigente) ed al livello contrattuale corrispondente alla mansione svolta. È bene conoscere come leggere la busta paga, dove sono le trattenute, gli assegni familiari, le ferie e così via.

I minimi retributivi vengono fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro in misura fissa mensile e rapportati a giornata o ad ora secondo le norme dei CCNL stessi.

Lo stipendio base aumenta man mano che aumenta il livello di inquadramento del lavoratore.

La paga base viene indicata nella parte alta del cedolino tra gli elementi fissi della retribuzione, ed è lorda, non netta.









Quindi in definitiva lo stipendio base è il compenso minimo che, per un lavoratore con quel determinato livello di inquadramento, prevede il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

Lo stipendio base può variare nel tempo proprio perché i contratti collettivi nazionali di lavoro vengono aggiornati e hanno una durata di 3 anni.

Allo stipendio base si devono aggiungere:

l’indennità di contingenza, cioè l’importo di adeguamento del minimo all’inflazione

l’EDR (Elemento Distinto della Retribuzione), un importo pari a 10,33 euro lordi mensili per tredici mensilità (spetta a tutti i lavoratori tranne i dirigenti)

gli scatti di anzianità, vale a dire gli aumenti che vengono erogati sulla base dell’anzianità di servizio del dipendente presso una stessa azienda, e sono stabiliti dai CCNL. Sono determinati in cifra fissa oppure in percentuale sulla paga base più la contingenza. Non maturano durante l’aspettativa non retribuita a meno che sia richiesta per ricoprire cariche pubbliche e in caso di aspettativa del dirigente sindacale

il superminimo: è un importo aggiuntivo che può essere stabilito sia all’atto dell’assunzione individuale come accordo tra lavoratore e datore di lavoro, sia dai contratti collettivi, quindi si chiamano superminimo individuale o superminimo collettivo