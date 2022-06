Venditore ambulante, tutto quello che c’è da sapere

Quella del venditore ambulante può essere una professione molto remunerativa, che permette a chiunque voglia iniziare un’attività in proprio, di farlo senza dover sostenere i costi di apertura di un locale.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per diventare un venditore ambulante

Prima di tutto la definizione: è un venditore ambulante un commerciante che opera attraverso una bancarella e che vende prodotti che possono essere di vario tipo, dall’abbigliamento ai generi alimentari, dalle scarpe ai panini e così via.

Il suo lavoro si caratterizza anche per il fatto di essere itinerante, nel senso che ogni giorno avviene in un posto diverso, in base al calendario dei mercati comunali e rionali.

Tuttavia il venditore ambulante può svolgere il proprio lavoro anche in località di mare o di montagna, in una piazza o in una fiera, purché abbia le opportune autorizzazioni.









Infatti i venditori ambulanti abusivi vengono sanzionati per legge.

Per essere in regola come venditori ambulanti, allora, bisogna prima di tutto aprire la Partita IVA, dato che quella che lui svolge è un’attività commerciale a tutti gli effetti.

La si può aprire come ditta individuale, come società o come cooperativa.

Poi è necessario che il venditore ottenga la licenza (autorizzazione amministrativa).

In particolare, la licenza può essere di:

tipo A , per diventare un venditore ambulante con sede fissa, vale a dire colui che ha un posto fisso in quel mercato o fiera in un certo giorno della settimana; se un venditore vuole vendere la propria merce in più mercati in diversi Comuni, dovrà richiedere la licenza a tutti quanti i Comuni in cui intenderà svolgere la propria attività di ambulante

, per diventare un venditore ambulante con sede fissa, vale a dire colui che ha un posto fisso in quel mercato o fiera in un certo giorno della settimana; se un venditore vuole vendere la propria merce in più mercati in diversi Comuni, dovrà richiedere la licenza a tutti quanti i Comuni in cui intenderà svolgere la propria attività di ambulante tipo B, cioè quella che serve per vendere in forma itinerante in tutta Italia (venditore ambulante itinerante, senza posto fisso), in mercati e fiere. Autorizza il venditore ad usare i posti al momento scoperti, rispettando una sosta di massimo due ore. Questa licenza va richiesta solo al proprio Comune di residenza