Edicola, come aprirne una

Quante persone amano leggere il giornale al bar davanti al caffè oppure sul lettino al mare? E quanti amano leggere gli ultimi gossip sulle riviste di cronaca rosa dal parrucchiere?

Con l’avvento di Internet non facciamo più tanto caso a queste azioni, abituati ormai ad aggiornarci sugli eventi e i gossip sui social network, i quotidiani online oppure in televisione. Ma come aprirne una e iniziare un lavoro in proprio?

Eppure tante persone amano ancora il formato cartaceo

Ancora oggi, dunque, può essere una buona idea quella di aprire un’edicola, magari affiancandola ad un’altra attività come un bar, una caffetteria o un negozio di tabacchi.

Vediamo allora come aprire un’edicola.









Prima di tutto bisogna scegliere il locale in cui aprirla, che è preferibile che si trovi in una zona di passaggio, quindi magari in una piazza o in una zona del centro storico.

La sede dell’edicola può essere un negozio classico oppure un chiosco, cioè un prefabbricato, che ha sicuramente dei costi inferiori. Per quanto riguarda l’iter burocratico per aprire un’edicola, bisogna prima di tutto procedere all’apertura della Partita IVA.

Quindi procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio locale, all’Inps e all’Inail e richiedere le opportune autorizzazioni al Comune in cui si intende aprire l’edicola.

Un altro passo per poter svolgere la propria attività è quello di mettersi in contatto con la Federazione Italiana Editori Giornali per la fornitura di quotidiani, riviste e altro materiale editoriale in maniera regolare e periodica.

I costi per l’apertura di un’edicola possono essere piuttosto elevati (costo di acquisto o affitto del locale, utenze, eventuali dipendenti, spese di manutenzione), quindi se non si ha il capitale iniziale si possono eventualmente richiedere finanziamenti a fondo perduto oppure dei prestiti agevolati.

In alternativa si possono prendere in gestione attività già avviate, per un costo leggermente inferiore.

Insomma, in ogni caso, chiunque abbia la passione per questo mondo, può fare di questa attività una professione remunerativa e soddisfacente.